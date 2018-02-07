Умер народный артист Беларуси Геннадий Гарбук
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер народный артист Беларуси Геннадий Гарбук. Такая информация размещена на сайте Купаловского театра, сообщает БЕЛТА.
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умер народный артист Беларуси Геннадий Гарбук. Такая информация размещена на сайте Купаловского театра, сообщает БЕЛТА.
«Национальный академический театр имени Янки Купалы сообщает, что 7 февраля ушел из жизни наш выдающийся коллега народный артист Беларуси Геннадий Михайлович Гарбук. Нам сейчас тяжело принять и осмыслить эту утрату, а также подобрать слова, которые могли бы выразить нашу глубокую скорбь как коллег и друзей», — говорится в сообщении на сайте театра.
Геннадий Гарбук родился 24 июля 1934 года в деревне Глыбочка Ушачского района. В 1958 году окончил актерский факультет Белорусского
Имя Геннадия Михайловича хорошо известно не только тем, кто приходит в Национальный академический театр имени Янки Купалы, но также и многочисленным любителям кино. Актер снимался не только на «Беларусьфильме», но и на «Мосфильме», «Ленфильме», Свердловской киностудии. Объездил Беларусь, Россию, побывал на съемках в Париже. На международном фестивале в Загребе Геннадий Гарбук первым из белорусских киноактеров был признан лучшим исполнителем мужской роли в фильме «Знак беды». Он снялся также в кинофильмах «Люди на болоте», «Белые росы», «Черный замок Ольшанский», «Анастасия Слуцкая», «Враги», «Зимний вальс» и других.
За плодотворную работу и творческие достижения Геннадий Михайлович Гарбук награжден орденом Дружбы народов, медалью Франциска Скорины, является лауреатом Государственной премии СССР и Беларуси, лауреатом специальной премии Президента Республики Беларусь, премии «За духовное возрождение» и Белорусского союза театральных деятелей «Хрустальная Павлинка».
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Геннадия Гарбука.
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