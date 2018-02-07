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19:47 (мск), источник: Zakon.kz

Дактилоскопия в Казахстане станет обязательной для всех граждан

Закон вступит в действие 1 января 2021 года.

Источник: Zakon.kz

Правительство Казахстана утвердило правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации, сообщает Zakon.kz.

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«В соответствии с подпунктом 2) статьи 31 Закона Республики Казахстан от 30 декабря 2016 года “О дактилоскопической и геномной регистрации” Правительство Республики Казахстан постановляет: 1. Утвердить прилагаемые Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации. 2. Настоящее постановление вводится в действие с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию», — говорится в постановлении.

Правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации определяют порядок организации и осуществления деятельности государственных органов, уполномоченных на проведение дактилоскопической и (или) геномной регистрации, по сбору, обработке и защите дактилоскопической и геномной информации, отбору, использованию биологического материала, установлению или подтверждению личности человека.

Напомним, закон «О дактилоскопической и геномной регистрации» был подписан Президентом Казахстана 30 декабря 2016 года.

Так, с 2021 года казахстанцы начнут получать новые документы с отпечатками пальцев.

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