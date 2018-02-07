Воры-неудачники взломали пустой сейф FinComBank в Комрате
Они не получили банковских денег, но на них завели уголовное дело.
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Они не получили банковских денег, но на них завели уголовное дело.
Инцидент произошел в ночь на 7 февраля: неизвестные проникли в одно из отделений FinComBank в Комрате. Для того, чтобы достигнуть цели, они сорвали металлическую решетку и отжали пластиковое окно. Далее они пробрались в банк и вскрыли сейф, находящийся в валютной кассе, сообщает gagauzinfo.md.
К огорчению злоумышленников, в сейфе денег не оказалось. Не получив ни одной банкноты, они ушли из банка до приезда охраны и полиции. Заведено уголовное дело по статье 27/186 УК РМ «Покушение на кражу».
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