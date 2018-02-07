Воры-неудачники взломали пустой сейф FinComBank в Комрате

Инцидент произошел в ночь на 7 февраля: неизвестные проникли в одно из отделений FinComBank в Комрате. Для того, чтобы достигнуть цели, они сорвали металлическую решетку и отжали пластиковое окно. Далее они пробрались в банк и вскрыли сейф, находящийся в валютной кассе, сообщает gagauzinfo.md.