АСИ: сервисы по оптимизации обучения разработают в рамках форума «Наставник»

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«Наставник» — первый всероссийский форум, направленный на развитие профессиональной среды наставничества в РФ. Он пройдет с 13 по 15 февраля на площадке 75 павильона ВДНХ в Москве. Форум проводится с целью формирования государственной программы поддержки наставничества, а также выбора лучших практик для их внедрения в регионах страны. Организатором форума является АСИ, генеральным информационным партнером — агентство ТАСС.

Хакатон станет отдельным треком форума. Его цель — создать IT-решения для развития движения. Участникам хакатона предложат разработать сервисы по поиску и подбору наставников, трекингу эффективности и оптимизации процессов наставничества. Светлана Чупшева

По словам главы АСИ, одним из результатов хакатона может быть создание сервиса по подбору наставника для начинающего специалиста на основе полученного резюме или описания стартапа. Команды также могут попробовать разработать систему, помогающую выбрать научного руководителя из базы мировых ученых или найти программиста для компании по стилю написания кода. Также разработка могла бы помочь руководителю собрать команду для конкретного проекта, предложить сотруднику индивидуальную карьерную траекторию и обучение в компании или написать краткое содержание рабочей встречи, фиксируя основные договоренности и решения.

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Чупшева сообщила, что непосредственно на работу командам будет отведено 48 часов в режиме нон-стоп с двумя чек-пойнтами (точки, на которых фиксируется результат, — прим. ТАСС), во время которых участники демонстрируют прототипы экспертам и получают обратную связь. «Команды, которые успешно пройдут оба чек-пойнта, представят проекты жюри и смогут побороться за призовой фонд в размере 1 млн рублей, а также за призы от партнеров и возможность привлечь инвестиции в проект», — пояснила собеседница агентства.

Участником хакатона может стать любой желающий старше 16 лет. Заявки принимаются до 8 февраля.

Рецепт наставничества

По словам Чупшевой, под словом «наставник», которое вынесено в название форума, подразумевается человек, который «передает своему подопечному или подопечным знания, навыки, опыт, тот, кто направляет, советует, поддерживает».

Она отметила, что главная задача наставника — найти и развить заложенный в человеке талант, выделить сильные стороны и именно на них сделать ставку. Глава АСИ считает — не существует единственно правильного рецепта, как максимально эффективно передать знания от наставника к ученику.

«Тут нет одного рецепта, но есть множество уникальных примеров, эффективных решений, которые мы хотим найти в ходе нашего конкурса и представить на федеральном форуме “Наставник”, а затем на окружных форумах. Есть множество хороших корпоративных программ наставничества, закрепленных внутренними документами, — действующая в НПО “Сатурн” или программа “Будущее белой металлургии” на ЧТПЗ для учащихся Первоуральского металлургического колледжа. В ПАО “Компания Сухой” разработана даже специальная матрица по подбору наставников», — уточнила она.

Чупшева добавила — существует много проектов, построенных на чистом энтузиазме и предназначенных для детей. В качестве примера она приводит самарскую телестудию «Товарищ», руководитель которой Лилия Тарасова больше 50 лет обучает детей тележурналистике. «Или Николай Варухин из Великого Новгорода, который вместе с ребятами из созданного им Клуба юных моряков вот уже несколько десятков лет ремонтирует старые корабли и выходит в рейсы. Еще один пример — учитель Леонид Бакулин из Нижнеудинска Иркутской области, организовавший при интернате клуб «Юный железнодорожник», — отметила она.

Глава АСИ считает, что круг сфер, в которых наставники могут передавать свой опыт, обширен: это может быть работа на производстве, бизнес, социальные проекты, образование, кружковое движение. Все эти сферы представлены в конкурсе «Лучшие практики наставничества».

Выбор лучшего наставника

В рамках форума будут выбраны победители среди наставников на производстве, в бизнесе и предпринимательстве, социальной сфере, образовании и кружковом движении. Предусмотрена отдельная номинация «Дети учат детей», где наставниками выступают дети. Также учреждены две персональные номинации — гран-при «Наставник года» для подвижников, выпустивших несколько поколений молодых профессионалов, и «Руководитель года» для директоров предприятий, лично принимающих участие в наставничестве.

Как сообщила ТАСС глава АСИ, всего на конкурс поступило 4186 заявок из всех 85 регионов России. Самой популярной стала номинация «Наставничество в образовании и кружковом движении», на втором месте — «Наставничество на производстве», затем — «Наставничество в социальной сфере», «Дети учат детей» и «Наставничество в бизнесе и предпринимательстве». По словам Чупшевой, главным критерием для отбора лучших наставников будут «хорошие, видимые результаты работы и желание поделиться своим опытом».

Гендиректор АСИ отметила, что конкурс может стать для его участников своеобразным социальным лифтом, потому что это отличная возможность заявить о себе, представить свои методики и разработки. Кроме того, победители и финалисты получат денежные премии: за первое место — 300 тыс. рублей, за второе место — 200 тыс. рублей и за третье — 100 тыс. рублей.

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Церемония награждения финалистов и лауреатов состоится в рамках форума «Наставник» 14 февраля на ВДНХ. Помимо этого, в рамках форума пройдут мастер-классы, рабочие сессии и воркшопы. «У нас десять основных тем, включая и такие прикладные, как механизмы трансляции опыта наставников, как найти наставника и как им стать, наставничество в цифровой экономике, карьерное наставничество. Будет бизнес-класс по особенностям онлайн и офлайн-наставничества, рабочая сессия по формированию модели компетенций наставника и воркшоп «Старт программ наставничества: ошибки, которые Вы не сделаете», — сообщила ТАСС Чупшева.

Окружные форумы «Наставник» пройдут в Ленинградской, Свердловской, Иркутской областях, Республике Крым, Удмуртской Республике, Ставрополе и Владивостоке с 16 февраля по 7 марта. По словам главы АСИ, проведение окружных форумов позволит вовлечь большее число людей в движение наставничества и увидеть региональные практики наставничества, а регионы в свою очередь смогут стать площадкой для обсуждения федеральной повестки.