Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Барановская попробовала себя в качестве актрисы: первые фото
Россияне не доходят до врачей из-за очередей и нехватки времени
Как рожают и как воспитывают детей в Мексике
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
Поклонники считают, что Глюк’oZa увеличила грудь
Почему солдаты НАТО боятся русских женщин в ПрибалтикеВ Латвии, Эстонии и Литве несколько человек обвиняют в шпионаже
CAS снова заступился за российских спортсменов - СМИ
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
Молодая жена Эрнста показала нежный снимок с мужем - СМИ
Пресс-конференция Цымбалюк-Романовской закончилась
Ольга Бузова нарастила волосы
Поклонники считают, что Глюк’oZa увеличила грудь
Бывший резидент Comedy Club Незлобин прошел курс лечения
Коллеги шутят над Батрудиновым из-за Ольги Бузовой
Страшные и красивые: петербуржцы публикуют фото сосулек
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Фоторепортажи
12SpaceX запустила сверхтяжелую ракету Falcon Heavy
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
19:57 (мск), источник: Газета.Ру

Приставы в Апатитах арестовали за долги гробы и венки на 3 млн рублей

В городе Апатиты Мурманской области судебные приставы арестовали имущество предпринимателя, владеющего агентством ритуальных услуг. Об этом сообщается на сайте УФССП по Мурманской области.

Источник: УФССП по Мурманской области

Сообщается, что мужчина накопил задолженность по аренде помещения для агентства свыше 3 млн рублей и по решению суда был обязан освободить его. Поскольку судебное решение не было исполнено, приставам пришлось наложить арест на все имущество нарушителя.

«Теперь у должника имеется десять дней для погашения долга, иначе имущество будет передано в специализированную организацию на реализацию», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске приставы заставили сибиряка расплатиться с долгами вместо покупки шубы девушке.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Москве задержан актер Алексей Панин
Будущее Москвы: еще больше снега
Обыски и выемка документов: что ищут в Дагестане
Производитель «Арматы» оставил рабочих без отдыха и денег
Террокоптер: как бандиты с помощью дрона хотели взорвать ФСБ
Программист решил головоломку стоимостью в 2,3 млн. руб.
Почему зарплату учителям поднимают, а она от этого уменьшается
Определена скорость приближения Крыма к России
Путин пригласил детдомовцев на встречу с президентом ФИФА
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Завтра на Играх. Брызгалова и Крушельницкий в роли Плющенко-2014 Открывать Игры в Пхенчхане выпало новому виду олимпийской программы - смешанным парам в керлинге
Авто
Самые популярные кроссоверы 2018 года: рейтинг России В январе российский рынок продолжил свой рост, который был отмечен и в прошлом году. Причем мы даже смогли поставить рекорд последних лет — сразу плюс 31,3%, что является лучшим результатом с 2011 года. Представляем самые популярные кроссоверы
Hi-Tech
«Сбербанк» поймали на майнинге Это просто и удобно, но небезопасно
Кино
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале Певец примерил ретро-образ на съемках сериала «Хор»
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
Женщина, родившая на полу роддома, восхитила соцсети Жительница Канзаса Джесика Хоган еле успела доехать до приемного покоя, чтобы родить своего шестого ребенка.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь