Приставы в Апатитах арестовали за долги гробы и венки на 3 млн рублей

Сообщается, что мужчина накопил задолженность по аренде помещения для агентства свыше 3 млн рублей и по решению суда был обязан освободить его. Поскольку судебное решение не было исполнено, приставам пришлось наложить арест на все имущество нарушителя.
«Теперь у должника имеется десять дней для погашения долга, иначе имущество будет передано в специализированную организацию на реализацию», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске приставы заставили сибиряка расплатиться с долгами вместо покупки шубы девушке.
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