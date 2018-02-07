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19:55 (мск), источник: ТАСС

Путин сообщил, что планирует вскоре в Сочи провести встречу с президентом ФИФА

Глава государства сообщил, что целью встречи станет обозначение старта этапов подготовки к чемпионату мира по футболу.

Источник: AP 2018

КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что планирует вскоре в Сочи провести встречу с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

«Смотрите, у нас будет мероприятие скоро в Сочи, мы встречаемся с президентом ФИФА, некоторые старты обозначить этапов подготовки к чемпионату мира по футболу», — сказал Путин на встрече с воспитанниками футбольного клуба «Тотем», пригласив ребят принять участие в этой встрече.

Поскольку вы тоже чемпионы мира, я вас приглашаю туда, чтобы вы пообщались в том числе и с господином Инфантино, думаю, ему будет интересно посмотреть на наших чемпионов мира в своей категории.
Владимир Путин

В ответ на просьбу провести встречу с футбольной командой клуба «Тотем» на открытии чемпионата мира в Москве в июле, Путин сказал: «мы постараемся, но сейчас приезжайте в Сочи». «Мы в Сочи будем встречаться с президентом ФИФА, и я вас представлю ему как будущих чемпионов мира», — сказал президент. Глава государства выразил уверенность, что Инфантино «будет приятно познакомиться с такими футболистами, как вы».

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Футбольный клуб «Тотем» был создан в 2003 году, в его составе более 100 человек разного возраста, занимающихся футболом, в том числе 45 детей из Красноярского детского дома № 1, а также выпускники этого учреждения. Детская футбольная команда «Тотем» — неоднократный победитель и призер городских, краевых, российских и международных соревнований по футболу и мини-футболу. Начиная с 2011 года, воспитанники клуба неоднократно занимали призовые места на чемпионате мира по футболу среди детей из детских домов и школ-интернатов, который проводится в Варшаве.

3 ноября 2016 года после победы на чемпионате мира по футболу среди детских домов и школ-интернатов юные спортсмены «Тотема» в рамках форума «Сообщество» встретились с главой государства. Путин отметил спортивные победы футбольного клуба и пообещал красноярским юниорам, что в скором времени они будут тренироваться в спорткомплексе, отвечающем самым современным требованиям.

Спорткомплекс футбольного клуба «Тотем» был построен в 2017 году. В комплексе работает 20 человек, тренируются порядка 400 детей. Тут проводятся занятия по футболу для всех команд футбольного клуба «Тотем». Кроме этого, в комплексе воспитанники детского дома занимаются в секциях баскетбола, хореографии, фитнес-аэробики и тхэквондо и др.

Справка
«Россия – страна возможностей»: как это работаетНа XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов, который прошел в Сочи в конце октября, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко представил платформу «Россия — страна возможностей», создание которой было санкционировано лично президентом Путиным. Подробно рассказываем о входящих в нее проектах.
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