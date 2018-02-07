Южноуральских школьников будут кормить местными продуктами

Яблоки и мандарины, сок и молоко, мясные и куриные полуфабрикаты. Сотрудники комбината рассказывают, продукты — только южноуральских производителей. И всегда свежие. Ведь хранятся при температуре плюс девять градусов, благодаря мощным кондиционерам и холодильникам, которые установили в новом здании. Старое было гораздо меньше, его приходилось арендовать, а Роспотребнадзор регулярно находил нарушения в хранении продуктов. Теперь помещения соответствуют всем нормам. Работают здесь в две смены. Ночью готовят упаковки с продуктами, в шесть утра развозят их по школам.