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21:04 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Южноуральских школьников будут кормить местными продуктами

Челябинских учеников и дошколят будут кормить местными продуктами. Комбинат социального питания, который отвечает за обеды для 40 тысяч детей и подростков, скоро сможет поставлять полуфабрикаты.

Поварам останется их только приготовить, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

В Комбинате социального питания создан логистический центр. Сюда поступают заявки из столовых школ и детских садов. Сотрудники комбината закупают товар и развозят его.

«Мы собираемся поставить большую линию обработки овощей. Чтобы овощи в пищеблок поступали нашинкованные и в вакуумной упаковке. Мясо у нас в школы идет уже готовое», — отмечает Игорь Воловой, директор АО «Комбинат социального питания».

Яблоки и мандарины, сок и молоко, мясные и куриные полуфабрикаты. Сотрудники комбината рассказывают, продукты — только южноуральских производителей. И всегда свежие. Ведь хранятся при температуре плюс девять градусов, благодаря мощным кондиционерам и холодильникам, которые установили в новом здании. Старое было гораздо меньше, его приходилось арендовать, а Роспотребнадзор регулярно находил нарушения в хранении продуктов. Теперь помещения соответствуют всем нормам. Работают здесь в две смены. Ночью готовят упаковки с продуктами, в шесть утра развозят их по школам.

«Для этих целей закупили 20 новых современных автомобилей. Туда загружается, и утром развозят, чтобы для детей готовили вкусную и качественную пищу», — говорит Евгений Тефтелев, глава Челябинска.

В планах у руководства — расширить географию поставок, охватив школы других городов Южного Урала, а также больницы, интернаты и дома ветеранов.

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