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21:21 (мск), источник: Sputnik.by

Гидромет: в четверг 8 февраля морозы ослабеют и пойдет снег

Немного холоднее будет на севере Беларуси, теплее — на юге, дневные температуры местами будут выше ноля.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 93% 761 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Повышение температуры ожидается в Беларуси уже в четверг 8 февраля, днем столбики термометров уже могут подняться до отметки +1°С, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

По данным белорусских синоптиков, погоду в республике в ближайшие дни будут формировать фронты, которые смещаются на территорию Беларуси из Украины.

«В четверг 8 февраля утром и днем на большей части территории пройдет снег», — сказали в Гидромете.

Там также сообщили, что ночью температура воздуха составит от -2°С (по юго-западу) до -13°С (по северу), однако уже во второй половине дня мороз ослабеет — до -5..+1°С.

В пятницу 9 февраля в Беларуси пройдет кратковременный снег, местами мокрый, на отдельных участках дорог буде гололедица. Минимальная температура ночью на юге страны будет около -1°С, на севере — -8°С, днем — от -4 до +1°С.

В первый день выходных синоптики снова обещают кратковременный снег и гололедицу, ночью в субботу 10 февраля термометры покажут 0..-6°С, днем — от -4 до +1°С.

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