Прощание с народным артистом Беларуси Геннадием Гарбуком состоится 9 февраля
7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прощание с народным артистом Беларуси Геннадием Гарбуком состоится 9 февраля. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.
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