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22:40 (мск), источник: БЕЛТА

Прощание с народным артистом Беларуси Геннадием Гарбуком состоится 9 февраля

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прощание с народным артистом Беларуси Геннадием Гарбуком состоится 9 февраля. Такая информация прозвучала в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

«Церемония прощания на исторической сцене Купаловского театра начнется в 10 утра. Похоронят выдающегося актера на Аллее звезд Восточного кладбища Минска», — отметили в эфире ОНТ.

Народный артист Беларуси Геннадий Гарбук умер 7 февраля на 84-м году жизни.

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