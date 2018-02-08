«Мне нужны бабульки с огурцами»
Он плюнул на все и променял Москву на жизнь в деревне.
Он плюнул на все и променял Москву на жизнь в деревне.
Совершенно чеховская, в
Сделать шаг вперед
Родился и жил я в Абхазии, где работал журналистом. Там же встретил свое 30-летие, а в 2010-м взял да и уехал со своей семьей в Москву. Причины довольно очевидны:
Я неплохо узнал Москву еще задолго до переезда и, в общем, мне там многое нравилось. Особенно среда, настраивающая практически каждого человека на развитие. Тут ведь даже необязательно вести активную культурную жизнь: в столице и без этого ты сразу втягиваешься в наблюдение за интеллектуальным дискурсом, находишь источники для собственного интеллектуального роста. А для меня это главное.
Беготня и опустошение
Я считаю, что мои дела складывались в Москве нормально: я, например, быстро нашел работу в сфере журналистики, несмотря на непростую ситуацию в медиаиндустрии. Освещал различные проблемы кавказских регионов, писал закрытую аналитику по странам и регионам Кавказа.
Вместе с тем ко мне очень быстро пришло понимание того, что, невзирая на все плюсы, Москва — это город, забирающий всю твою энергию, опустошающий. Жизнь в нем — это бесконечная и бессмысленная беготня, адская нагрузка и дела, не имеющие никакого далеко идущего смысла. Я стал напоминать сам себе винтик, теряющий годы ради зарплаты. Плюс вопрос жилья. Я не представляю, как можно вписать себя в рабы на 15 лет, взяв ипотеку и не имея после этого права болеть, устать, уйти с работы!
И еще одно. Я отлично мог бы жить в миллионнике, я люблю города таких масштабов — Прагу, Ереван, Нижний Новгород. Но мне нужно, чтобы пространство вокруг меня было осязаемым, чтобы, например, бабульки с электрички могли продавать свои огурцы, где им вздумается. А Москва, на мой взгляд, утрированно большая, а потому «обезжизненная». Ее «зачищенность» меня буквально убивает!
Жене пришлось сложнее
Жена? Она восприняла мое решение о переезде довольно спокойно. Да, конечно, ей это далось сложнее, чем мне, — в деревне ей намного труднее самореализоваться. Дети? На тот момент они были еще очень маленькими, а младший и вовсе родился уже здесь.
Доходы и ягоды
Я целенаправленно готовился к переезду, заблаговременно найдя удаленную журналистскую работу. Но, увы, вскоре конъюнктура в индустрии изменилась, рынок просел. Спасает лишь моя специализация и возможность работать с профильными заказчиками. Благодаря этому по деньгам я совершенно не просел, более того, я зарабатываю сейчас даже чуть больше, чем на последней работе в Москве. Кроме этого, я начал заниматься сельским хозяйством, стал закладывать ягодники. Один уже заложил, в этом году планирую заложить второй. Аграрка, конечно, не единственное, чем можно заняться в сельской местности, но в условиях отсутствия значительных накоплений это самое доступное, хотя и трудоемкое дело, требующее дополнительных знаний…
Понятно, что хотелось бы радикального роста дохода, но… С другой стороны, жизнь в деревне в два раза дешевле, чем в столице. И эта разница дала мне возможность реконструировать дом. Я потратил два года на то, чтобы переделать старую избушку в приличную, в общем, трехкомнатную квартиру. Да, дел еще много, но зато за свой дом я никому не должен ни рубля!
Не надо подвигов!
В России — и это мое глубокое убеждение — прежде, чем
Москва? Пройденный этап!
Да, я не уверен в стабильности текущего положения. Просто в случае полного отсутствия доходов здесь
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