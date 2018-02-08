Школьник из Усть-Кута целый месяц звонил в МЧС ради развлечения

Целый месяц 9-летний ребенок из Усть-Кута каждый день звонил в службу МЧС. При этом ничего серьезного не случалось — мальчик занимал горячую линию из баловства. Спасатели не выезжали на ложные вызовы из-за ребенка, но зря отвлекались на звонки. В конце концов хулигана вычислили и позвали вместе с матерью в пожарную часть, чтобы побеседовать с начальником Усть-Кутского гарнизона пожарной охраны Виктором Крохтой.