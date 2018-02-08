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21:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Школьник из Усть-Кута целый месяц звонил в МЧС ради развлечения

Спасатели провели с ним воспитательную беседу.

Целый месяц 9-летний ребенок из Усть-Кута каждый день звонил в службу МЧС. При этом ничего серьезного не случалось — мальчик занимал горячую линию из баловства. Спасатели не выезжали на ложные вызовы из-за ребенка, но зря отвлекались на звонки. В конце концов хулигана вычислили и позвали вместе с матерью в пожарную часть, чтобы побеседовать с начальником Усть-Кутского гарнизона пожарной охраны Виктором Крохтой.

— Выяснилось, что около месяца назад государственные инспекторы по пожарному надзору, проводя профилактическую беседу в классе школьника, напомнили о телефонах экстренных служб, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. — Ребенок решил развлечься, без надобности набирая номера «101» и «112».

Мальчику рассказали, насколько важно, чтобы горячая линия спасателей была свободна — ведь когда начинается пожар, счет идет на минуты. Теперь ребенком займутся психологи и инспекторы по делам несовершеннолетних.

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