Школьник из Усть-Кута целый месяц звонил в МЧС ради развлечения
Спасатели провели с ним воспитательную беседу.
Спасатели провели с ним воспитательную беседу.
Целый месяц 9-летний ребенок из
— Выяснилось, что около месяца назад государственные инспекторы по пожарному надзору, проводя профилактическую беседу в классе школьника, напомнили о телефонах экстренных служб, — сообщает
Мальчику рассказали, насколько важно, чтобы горячая линия спасателей была свободна — ведь когда начинается пожар, счет идет на минуты. Теперь ребенком займутся психологи и инспекторы по делам несовершеннолетних.
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