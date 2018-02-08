Автобусы № 100 будут ходить до станции метро «Адмиралтейская»

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Автобусный маршрут № 100 с 8 февраля продлевается до станции метро «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП «Пассажиравтотранс».

Ранее автобусы ходили до станции метро «Василеостровская». Маршрут изменен в целях улучшения транспортного обслуживания жителей Адмиралтейского района и дополнительной транспортной связи с Васильевским островом.