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11:08 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Автобусы № 100 будут ходить до станции метро «Адмиралтейская»

Ранее автобусы ходили до станции метро «Василеостровская».

Источник: Аргументы и факты

Автобусный маршрут № 100 с 8 февраля продлевается до станции метро «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге, сообщает ГУП «Пассажиравтотранс».

Ранее автобусы ходили до станции метро «Василеостровская». Маршрут изменен в целях улучшения транспортного обслуживания жителей Адмиралтейского района и дополнительной транспортной связи с Васильевским островом.

Сообщается, что на обновленный маршрут для соблюдения графика движения ежедневно будут направлять три дополнительных автобуса.

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