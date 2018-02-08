На горевшем вокзале в Сестрорецке билетов не купишь

Источник: Комсомольская правда

Пожар, охвативший вчера вечером здание вокзала на станции Сестрорецк, на движение поездов не повлиял. А вот кассы работать пока не будут.

— С 8 февраля продажу билетов будут осуществлять разъездные билетные кассиры непосредственно в пригородных поездах без взимания сбора за оформление. До конца недели, на время производства восстановительных работ в здании вокзала, будет запущен в работу временный модуль по продаже билетов, — сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Напомним, пожар начался вчера около восьми часов вечера — в неэксплуатируемом помещении на втором этаже здания вокзала. Помещения эти сданы в аренду, для обслуживания пассажиров не используются.