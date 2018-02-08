На горевшем вокзале в Сестрорецке билетов не купишь
Оплатить проезд можно будет прямо в поездах.
Оплатить проезд можно будет прямо в поездах.
Пожар, охвативший вчера вечером здание вокзала на станции Сестрорецк, на движение поездов не повлиял. А вот кассы работать пока не будут.
— С 8 февраля продажу билетов будут осуществлять разъездные билетные кассиры непосредственно в пригородных поездах без взимания сбора за оформление. До конца недели, на время производства восстановительных работ в здании вокзала, будет запущен в работу временный модуль по продаже билетов, — сообщили «Комсомольской правде» в
Напомним, пожар начался вчера около восьми часов вечера — в неэксплуатируемом помещении на втором этаже здания вокзала. Помещения эти сданы в аренду, для обслуживания пассажиров не используются.
С первого этажа здания эвакуировали всех, кто был в вокзале. Пострадавших нет.
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