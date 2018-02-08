Три рейса в Омск были посажены в Новосибирске из-за тумана

Источник: РИА "Новости"

ОМСК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Три рейса в Омск из Москвы и Санкт-Петербурга в четверг были перенаправлены в Новосибирск из-за сильного тумана в аэропорту прилета. Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта Омск-Центральный. Рейс компании «Аэрофлот» Москва (Шереметьево) — Омск был задержан в аэропорту отправления.

«У нас из-за тумана задержаны четыре рейса, один из Санкт-Петербурга и три из Москвы. Рейсы 471 (“Россия”), 387 (“Уральские авиалинии”) и 167 (“Сибирь”) были посажены в Новосибирске», — уточнили в справочной.

Представитель аэропорта отметил, что соответственно будут задержаны и вылеты из Омска.

Согласно данным справочной, рейс 471 из Санкт- Петербурга, который должен был прилететь в 01:20 мск, прибудет только в 15:30 мск. Прилет рейсов 387, 167 и 638 из Москвы переносятся с 01:45, 02:55 и 04:20 мск на 09:30, 08:20 и 10:25 мск соответственно.