Три рейса в Омск были посажены в Новосибирске из-за тумана
Еще один рейс был задержан в аэропорту отправления.
Еще один рейс был задержан в аэропорту отправления.
ОМСК, 8 февраля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Три рейса в Омск из Москвы и
«У нас
Представитель аэропорта отметил, что соответственно будут задержаны и вылеты из Омска.
Согласно данным справочной, рейс 471 из Санкт- Петербурга, который должен был прилететь в 01:20 мск, прибудет только в 15:30 мск. Прилет рейсов 387, 167 и 638 из Москвы переносятся с 01:45, 02:55 и 04:20 мск на 09:30, 08:20 и 10:25 мск соответственно.
Густой туман опустился на Омск в четверг рано утром. Видимость на местных дорогах ограничивалась десятками метров.
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