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11:06 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Все МФЦ Петербурга с февраля начали выдавать загранпаспорта

Ранее эта услуга предоставлялась в семи районах города в пилотном режиме.

Источник: Аргументы и факты

Петербуржцы, обратившиеся в многофункциональный центр (МФЦ) за оформлением заграничного паспорта «старого образца» (сроком на 5 лет), с февраля 2018 года смогут получить готовый документ в этом же центре, сообщает комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Ранее эта услуга предоставлялась в семи районах Петербурга в пилотном режиме. Теперь получить загранпаспорт можно во всех 58 МФЦ города. Срок предоставления услуги — 1 месяц. Петербуржцы, подавшие документы в МФЦ с 5 февраля, получат загранпаспорта после 5 марта.

Документы принимаются по экстерриториальному принципу, также предусмотрена предварительная запись по телефону: 576−26−74.

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