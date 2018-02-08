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10:56 (мск), источник: КрымPress

В Крымских городах и поселках открываются новые автостанции

Новые автостанции начнут работу к началу курортного сезона в Белогорске и Ленино.

Источник: КрымPress

Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Республики Крым. В феврале состоится открытие здания автостанции Белогорск, которая была построена в 1968 году и с тех пор ни разу не подлежала ремонту. От автостанции отправляются пригородные, междугородные и межрегиональные рейсы, среднесуточный пассажиропоток 1 200 человек. Новое помещение площадью 129 кв. м оборудовано комфортным залом ожидания для пассажиров и комнатой отдыха для водителей.

Кроме того, в марте запланировано открытие еще одной новой модульной автостанции в посёлке Ленино, — говорится в сообщении минтранса.

Как уточнили в минтрансе, пока идут подготовительные работы для установки здания этой автостанции. При этом уже начала свою работу аналогичная модульная автостанция в Октябрьском.

Новые автостанции закуплены государственным унитарным предприятием «Крымавтотранс» на сумму более 9 млн. рублей.

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