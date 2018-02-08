В Крымских городах и поселках открываются новые автостанции

Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта Республики Крым. В феврале состоится открытие здания автостанции Белогорск, которая была построена в 1968 году и с тех пор ни разу не подлежала ремонту. От автостанции отправляются пригородные, междугородные и межрегиональные рейсы, среднесуточный пассажиропоток 1 200 человек. Новое помещение площадью 129 кв. м оборудовано комфортным залом ожидания для пассажиров и комнатой отдыха для водителей.