В Крымских городах и поселках открываются новые автостанции
Новые автостанции начнут работу к началу курортного сезона в Белогорске и Ленино.
Новые автостанции начнут работу к началу курортного сезона в Белогорске и Ленино.
Об этом сообщила
Кроме того, в марте запланировано открытие еще одной новой модульной автостанции в посёлке Ленино, — говорится в сообщении минтранса.
Как уточнили в минтрансе, пока идут подготовительные работы для установки здания этой автостанции. При этом уже начала свою работу аналогичная модульная автостанция в Октябрьском.
Новые автостанции закуплены государственным унитарным предприятием «Крымавтотранс» на сумму более 9 млн. рублей.
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