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11:08 (мск), источник: Газета.Ру

5 погибших в Сирии военнослужащих, которые получили звание Героя России

3 февраля боевики сбили российский штурмовик Су-25 в воздушном пространстве над сирийской провинцией Идлиб. Пилот самолета, майор Роман Филипов, успел катапультироваться, но погиб. Он стал 41-м российским военнослужащим, погибшим во время операции России в Сирии. «Газета.Ru» — о россиянах, погибших в сирийской операции и получивших звание Героя России.

Источник: РИА "Новости"

Роман Филипов

Источник: РИА "Новости"

3 февраля 2018 года в небе над провинцией Идлиб на северо-западе Сирии был сбит самолет-штурмовик ВКС России Су-25СМ, на борту которого находился майор Роман Филипов. После того, как самолет получил попадание в правое крыло, летчик пытался сманеврировать и уйти из зоны поражения, однако управление самолетом было нарушено. Филипов катапультировался, успев доложить о своем решении командованию.

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Позже связь с пилотом пропала. По предварительным данным Минобороны РФ, самолет был сбит выстрелом из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК). Ответственность за сбитый штурмовик и смерть пилота взяли на себя боевики альянса «Хайят Тахрир аш-Шам», созданного на базе террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России). По другой информации, самолет сбили боевики группировки «Джейш ан-Наср» (запрещена в России).

На следующей день после инцидента в интернете появилась видеозапись, на которой якобы запечатлен последний бой Филипова. На видео вооруженные люди сначала бегут к какому-то объекту на земле, а потом отскакивают от него, после чего видно взрыв, а также отчетливо слышны слова «Это вам за пацанов!», предположительно, принадлежавшие самому Филипову.

Чтобы не сдаваться в плен, он подорвал себя ручной гранатой, застрелив двух нападавших из табельного пистолета Стечкина.

Как рассказали в Минобороны, тело погибшего летчика было возвращено в Россию 3 февраля российской военной разведкой при взаимодействии с турецкими коллегами. Похороны Филипова состоятся 8 февраля в Воронеже. Глава военного ведомства Сергей Шойгу представил погибшего к присвоению звания Героя Российской Федерации посмертно.

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6 февраля президент России Владимир Путин присвоил Филипову это звание. «За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации майору Филипову Роману Николаевичу (посмертно)», — говорится в указе президента.

Филипов был опытным авиатором и не первый раз находился в командировке в Сирии, рассказали в Минобороны. Майор блестяще выполнил десятки боевых задач против террористов и неоднократно сопровождал гуманитарные колонны российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС). Во время своего последнего полета Филипов совершал облет зоны деэскалации «Идлиб» для контроля над соблюдением режима прекращения огня.

Олег Пешков

Источник: РИА "Новости"

24 ноября 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24М в сирийской провинции Латакия, в километре от границы с Турцией. Самолет ВКС России выполнял в Сирии боевую задачу. По версии турецкой стороны, он залетел в воздушное пространство Турции, после чего на его перехват вылетели два турецких истребителя F-16. Как утверждала Анкара, после ряда предупреждений турецкий летчик открыл огонь на поражение и сбил российский самолет. По версии Москвы, Су-24 не нарушал воздушное пространство Турции и был сбит турецкими военными в нарушение всех норм.

В Су-24 находились два пилота: командир экипажа подполковник Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин.

Они оба успели катапультироваться, но спастись удалось только Мурахтину. Пешкова же расстреляли из автоматов местные боевики, пока тот находился еще в воздухе. Мурахтин после приземления около суток скрывался от разыскивавших его противников, после чего его нашли сирийские военные и доставили на российскую авиабазу.

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При попытке спасти российских пилотов, находившихся в сбитом Су-24, погиб еще один российский военный — морской пехотинец Александр Позынич, принимавший участие в поисково-спасательной операции.

В день катастрофы Су-24 на поиски летчиков вылетели вертолеты ВКС России, и один из них — Ми-8, на борту которого находился Позынич, — был обстрелян боевиками с земли.

25 ноября 2015 года подполковник Олег Пешков был посмертно награжден званием Героя России, а морпеху Александру Позыничу, также посмертно, был присвоен орден Мужества. Такой же орден получил выживший при катастрофе Су-24 штурман Константин Мурахтин.

Марат Ахметшин

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В июне 2016 года в сирийской Пальмире погиб капитан-артиллерист российской армии Марат Ахметшин. По данным РБК, он был начальником разведки штаба гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 9-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа.

Об обстоятельствах смерти Ахметшина известно немного. Свой подвиг он совершил вблизи Пальмиры: военный вступил в бой с превосходящими силами противника.

Отражая атаку боевиков, он смог уничтожить несколько боевых машин, однако получил три смертельных ранения.

Как писала «Российская газета», по неизвестным причинам, Ахметшин в одиночку отбивал атаку двух сотен террористов, поддерживаемых танками и бронетранспортерами. В его распоряжении был только автомат, гранаты и три пушки, пишет издание. На момент, когда капитана нашли союзники, атака террористов была отбита, и военный был еще жив, однако спасти его медикам не удалось.

Ахметшина похоронили 6 июня 2016 года в деревне Атабаево Лаишевского района Татарстана. 23 июня того же года ему было посмертно присвоено звание Героя России за мужество и героизм при выполнении специальных задач.

Ряфагать Хабибуллин

Источник: РИА "Новости"

8 июля 2016 года в сирийской провинции Хомс, также в районе Пальмиры, погибли российские военные летчики, 51-летний полковник Ряфагать Хабибуллин и 24-летний лейтенант Евгений Долгин.

Как рассказали в Минобороны, в тот день крупный отряд боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) атаковал позиции сирийской правительственной армии и, прорвав оборону, стремительно продвигался вглубь. Резервных подразделений сирийских войск для сдерживания наступления ИГ на тот момент в том направлении не оказалось, и боевики могли захватить стратегически важные высоты.

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Экипаж Ми-35, которым командовал Хабибуллин, получил запрос на огневое поражения наступающих боевиков, и полковник принял решение атаковать террористов.

В результате действий экипажа вертолета наступление террористов было сорвано.

Однако когда экипаж израсходовал боекомплект, террористы подбили его с земли. Ми-35 упал в районе, подконтрольном сирийской армии, оба летчика погибли.

После крушения вертолета Путин посмертно присвоил Хабибуллину звание Героя России, Долгин посмертно получил орден Мужества. Как рассказали сослуживцы, Хабибуллин был одним из самых опытных российских военных летчиков: он воевал в Чечне, в Грузии в 2008 году, в качестве инструктора подготовил десятки других боевых летчиков, имел множество наград.

Александр Прохоренко

Источник: РИА "Новости"

25-летний офицер спецназа Александр Прохоренко погиб в Сирии в марте 2016 года.

При выполнении боевой задачи по наведению авиаударов по террористам в районе Пальмиры он оказался в окружении и вызвал огонь на себя.

Указом Путина ему было посмертно присвоено звание Героя России. Похороны офицера прошли в его родном селе Городки Тюльганского района Оренбургской области 6 мая 2016 года.

Узнав о подвиге Прохоренко, британский таблоид The Daily Mirror назвал его «русским Рэмбо».

«Храбрый русский спецназовец, выполнявший одиночное задание в стиле Рэмбо по охоте на боевиков ИГ, героически погиб, вызвав авиаудар на себя», — писало издание.

У Александра Прохоренко остались мать, отец, младший брат и беременная жена. Более двух месяцев родные ждали, пока тело их близкого доставят на родину.

По просьбе российской стороны его останки после сложных переговоров с джихадистами смогли вернуть курдские боевики.

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