В краевой столице пройдут масштабные масленичные гуляния

С 10.00 будут работать ледовые объекты, с 13.00 в пространстве комплекса начнут свою работу масленичные «дворы» с традиционными обрядами, народными играми, мастер-классами и показательными выступлениями клуба исторической реконструкции «Уральские белки».
В 14.00 на главной сцене начнётся большой праздничный концерт, в котором примут участие артисты и творческие коллективы Перми. Завершится праздник сожжением чучела Масленицы, действие состоится ближе к 18.00, рассказывают в пресс-службе городской администрации.
Отметим, что с 16 по 18 февраля в самом большом ледовом городке в России будет работать масленичная ярмарка, где гости комплекса смогут приобрести товары от производителей Пермского края.
Также масленичные гуляния пройдут во всех городских парках. 17 февраля с 12.00 до 16.00 гостей будет ждать парк им. Чехова (ул. Репина, 20), с 13.00 до 16.00 — сад им. Свердлова («Райский сад» на Красной площади) в Мотовилихинском районе. 18 февраля с 12.00 до 16.00 праздник состоится в парке «Счастье есть» (ул. Маршала Рыбалко, 106), с 12.00 до 16.00 — в саду им. Миндовского (ул. Мира, 9).
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.