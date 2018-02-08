В краевой столице пройдут масштабные масленичные гуляния

Источник: РИА "Новости"

С 10.00 будут работать ледовые объекты, с 13.00 в пространстве комплекса начнут свою работу масленичные «дворы» с традиционными обрядами, народными играми, мастер-классами и показательными выступлениями клуба исторической реконструкции «Уральские белки».

В 14.00 на главной сцене начнётся большой праздничный концерт, в котором примут участие артисты и творческие коллективы Перми. Завершится праздник сожжением чучела Масленицы, действие состоится ближе к 18.00, рассказывают в пресс-службе городской администрации.

Отметим, что с 16 по 18 февраля в самом большом ледовом городке в России будет работать масленичная ярмарка, где гости комплекса смогут приобрести товары от производителей Пермского края.