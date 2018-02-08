Марш памяти Немцова пройдет в Нижнем Новгороде 25 февраля
Организаторы акции требуют назвать в честь политика улицу или площадь в центре города.
Организаторы акции требуют назвать в честь политика улицу или площадь в центре города.
Марш памяти бывшего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова пройдет в Нижнем Новгороде 25 февраля. Об этом NewsRoom24 сообщил председатель Нижегородского Мемориала Аркадий Галкер.
Согласно полученной информации, акцию планируется начать в 15 часов возле кинотеатра «Октябрь» на ул. Большой Покровской.
«Оргкомитет призывает администрацию Нижнего Новгорода и правительство Нижегородской области оказать содействие в проведении марша Немцова в память о нашем земляке, первом всенародно избранном губернаторе региона, бывшем
Отмечается также, что организаторы мероприятия требуют назвать в честь политика улицу или площадь в центре города.
Напомним, площадь перед посольством России в Вашингтоне переименована в площадь Бориса Немцова.
Бывший губернатор Нижегородской области Борис Немцов был убит в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.