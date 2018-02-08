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11:05 (мск), источник: Newsroom24.ru

Марш памяти Немцова пройдет в Нижнем Новгороде 25 февраля

Организаторы акции требуют назвать в честь политика улицу или площадь в центре города.

Марш памяти бывшего губернатора Нижегородской области Бориса Немцова пройдет в Нижнем Новгороде 25 февраля. Об этом NewsRoom24 сообщил председатель Нижегородского Мемориала Аркадий Галкер.

Согласно полученной информации, акцию планируется начать в 15 часов возле кинотеатра «Октябрь» на ул. Большой Покровской.

«Оргкомитет призывает администрацию Нижнего Новгорода и правительство Нижегородской области оказать содействие в проведении марша Немцова в память о нашем земляке, первом всенародно избранном губернаторе региона, бывшем вице-премьере правительства России. Официальное уведомление о проведении акции будет подано в установленные законом сроки», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что организаторы мероприятия требуют назвать в честь политика улицу или площадь в центре города.

Напомним, площадь перед посольством России в Вашингтоне переименована в площадь Бориса Немцова.

Бывший губернатор Нижегородской области Борис Немцов был убит в Москве в ночь с 27 на 28 февраля 2015 года.

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