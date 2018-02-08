Набережная Комсомольска преобразится до неузнаваемости

В конце прошлого года в Комсомольске-на-Амуре началась масштабная реконструкция набережной. После её завершения у комсомольчан появится около 3 км береговой линии для прогулок, велодорожки, пешеходный фонтан, песчаный пляж и семь площадок для воркаута, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Берегоукрепительная новинка.

Недавно губернатор Вячеслав Шпорт лично убедился в том, что работы на берегу Амура идут с опережением графика. Генеральный подрядчик — строительная компания ООО «Больверк», определившийся по итогам открытого аукциона, в настоящий момент ведет работы по берегоукреплению на участке от Речного вокзала до лодочной станции. Для этого впервые в регионе применен трубошпунт — материал, который отличается высокой прочностью, надежностью, простотой и скоростью монтажа. ООО «Больверк» применяет его уже много лет и имеет большой опыт в строительстве набережных, причалов, плотин, дамб и мостовых переходов. — Поставка материалов осуществляется из западных регионов страны железнодорожным и автотранспортом, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» главный инженер КГБУ «Комсомольская-на-Амуре набережная р. Амура» Владимир Волошин — Первый вагон с трубошпунтом пришёл в Комсомольск в декабре. Поскольку данные виды работ могут выполняться в любое время года, берегоукрепление не стали откладывать до тепла. Преимущество зимнего периода — в низком уровне Амура, что облегчает монтаж трубошпунта.

Благоустройство с иголочки.

В дальнейшем берегоукрепительные работы трубошпунтом продолжатся на участке от яхтклуба до водозабора. В контракте общей стоимостью 2 млрд рублей на них предусмотрено 600 млн.



— На реконструкцию набережной направляются средства из федерального и краевого бюджетов. Городская казна полностью освобождена от этой нагрузки и может сконцентрироваться на решении других приоритетных задач. Все малые архитектурные формы — вазоны, скамейки, арт-объекты и зимний светодиодный фонтан, которые сейчас горожане видят на набережной, изготовлены и установлены за счет краевых средств, — сообщил Владимир Волошин.



Благоустройство набережной начнётся после завершения берегоукрепительных работ, уже в этом году. В проекте реконструкции предусмотрены прогулочные и велодорожки, площадки для занятия спортом на свежем воздухе, места отдыха, городской пляж площадью около 11 тысяч кв метров, автопарковка на 379 мест и многое другое.

Место притяжения.

Самая ожидаемая комсомольчанами новинка — это пешеходный фонтан. Изначально проект реконструкции не предполагал строительство этого объекта. Однако недавно водный комплекс был включен в него по просьбам жителей города Юности. Его построят на смотровой площадке, которая расположена напротив автовокзала. Его диаметр составит 34 метра. Под фонтаном будет проведена водопроводная сеть и установлены фильтры для очистки воды. Специалисты обещают, что по высоте водных струй комсомольский пешеходный фонтан превзойдёт хабаровский.

Также планируется, что к юбилею края на набережной появится 60-метровое колесо обозрения. Его установкой занимается частный инвестор.

Чтобы набережная была доступна для всех, благоустройство будет выполнено с учётом потребностей граждан с ограниченными физическими возможностями.