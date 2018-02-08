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11:00 (мск), источник: Восток Медиа

При строительстве «Обхода Хабаровска» сохранят лыжную трассу

Новая дорога «Обход Хабаровска», строительство которой уже началось, не затронет лыжную трассу академии физической культуры. Спортивный маршрут в месте пересечения сохранят благодаря путепроводу.

Источник: РИА "Новости"

Подрядчику придётся выполнить множество работ, чтобы оставить лыжную трассу. Он построит специальный путепровод высотой в пять метров: это обеспечит безопасный проезд спортсменов под автомобильной дорогой. Кроме того, там сделают два прохода для лыжников, каждый шириной не менее 12 метров.

Как сообщают в службе по связям с общественностью группы «ВИС», которая занимается строительством «Обхода Хабаровска», для беспрерывной работы лыжной трассы зимой будут работать четыре снежные пушки и специальная снегоуплотнительная машина. Для постоянного подвода воды к снегогенераторам появится искусственный водоём с водным аккумулятором. Участок пересечения с магистралью дополнительно осветят, а непосредственно на путепроводе установят специальные шумозащитные экраны. Все работы произведёт за свой счёт концессионер.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», новая дорога соединит трассы «Уссури», «Восток» и «Амур». Стоимость поездки по платной магистради составит 6,3 рубля за километр. На участках возведения пяти путепроводов рабочие уже забили сваи. За легальностью строительства трассы следят активисты Общероссийского народного фронта. Они усомнились в том, что песок добывается строго в границах разрешённого на это участка. У компании-подрядчика также возникли проблемы с лицензией.

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