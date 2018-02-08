При строительстве «Обхода Хабаровска» сохранят лыжную трассу

Подрядчику придётся выполнить множество работ, чтобы оставить лыжную трассу. Он построит специальный путепровод высотой в пять метров: это обеспечит безопасный проезд спортсменов под автомобильной дорогой. Кроме того, там сделают два прохода для лыжников, каждый шириной не менее 12 метров.
Как сообщают в службе по связям с общественностью группы «ВИС», которая занимается строительством «Обхода Хабаровска», для беспрерывной работы лыжной трассы зимой будут работать четыре снежные пушки и специальная снегоуплотнительная машина. Для постоянного подвода воды к снегогенераторам появится искусственный водоём с водным аккумулятором. Участок пересечения с магистралью дополнительно осветят, а непосредственно на путепроводе установят специальные шумозащитные экраны. Все работы произведёт за свой счёт концессионер.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», новая дорога соединит трассы «Уссури», «Восток» и «Амур». Стоимость поездки по платной магистради составит 6,3 рубля за километр. На участках возведения пяти путепроводов рабочие уже забили сваи. За легальностью строительства трассы следят активисты Общероссийского народного фронта. Они усомнились в том, что песок добывается строго в границах разрешённого на это участка. У компании-подрядчика также возникли проблемы с лицензией.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.