Уфимский суд заслушал показания свидетелей защиты по «делу Филиппова»
При этом главный свидетель обвинения находится за границей.
При этом главный свидетель обвинения находится за границей.
Показания свидетелей со стороны защиты были заслушаны в уфимском районном суде по делу бывшего
В основу обвинения Филиппова легли свидетельства покупателя компании «Автореал» Андрея Смышляева, полученные еще в 2015 году. Тогда он сообщал, что будущий чиновник обещал право аренды земельного участка на углу улиц 50 лет СССР и проспекта Юлаева, однако с приходом на должность отказался продлить «Автореалу» аренду.
Одним из свидетелей защиты стал бывший подчиненный Филиппова из управления земельных и имущественных отношений Рустам Нурисламов. Он пояснил, его кабинет в мэрии располагается по соседству с кабинетом обвиняемого и что во время одной из встреч Смышляев пришел в администрацию с угрозами в адрес Филиппова.
«Дословно он говорил так: неужели вы думаете, что мы просто так многие годы выигрываем тендеры на поставку колес для людей в погонах?» — передал свидетель слова предпринимателя в адрес бывшего чиновника.
По словам Нурисламова, купивший «Автореал» бизнесмен напомнил чиновнику, что является «не последним человеком в городе», имеет «широкие связи» в правоохранительных органах, и если вопрос не будет решен положительно, то с чиновником мэрии «будут разговаривать люди в погонах».
Отмечается, что сам Смышляев — главный свидетель обвинения — не выступал в суде до сих пор. Сейчас он проживает в Италии, поэтому правоохранительные органы ищут возможность заслушать его показания через видеоконференцсвязь с посольством России в Италии. Слушания по делу продолжатся 6 марта.
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