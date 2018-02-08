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10:56 (мск), источник: ИА REGNUM

Уфимский суд заслушал показания свидетелей защиты по «делу Филиппова»

При этом главный свидетель обвинения находится за границей.

Источник: AP 2018

Показания свидетелей со стороны защиты были заслушаны в уфимском районном суде по делу бывшего вице-мэра Уфы Александра Филиппова, который обвиняется в неуплате 3,7 млн рублей подоходного налога от продажи частной компании, сообщает 8 февраля «Коммерсант».

В основу обвинения Филиппова легли свидетельства покупателя компании «Автореал» Андрея Смышляева, полученные еще в 2015 году. Тогда он сообщал, что будущий чиновник обещал право аренды земельного участка на углу улиц 50 лет СССР и проспекта Юлаева, однако с приходом на должность отказался продлить «Автореалу» аренду.

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Одним из свидетелей защиты стал бывший подчиненный Филиппова из управления земельных и имущественных отношений Рустам Нурисламов. Он пояснил, его кабинет в мэрии располагается по соседству с кабинетом обвиняемого и что во время одной из встреч Смышляев пришел в администрацию с угрозами в адрес Филиппова.

«Дословно он говорил так: неужели вы думаете, что мы просто так многие годы выигрываем тендеры на поставку колес для людей в погонах?» — передал свидетель слова предпринимателя в адрес бывшего чиновника.

По словам Нурисламова, купивший «Автореал» бизнесмен напомнил чиновнику, что является «не последним человеком в городе», имеет «широкие связи» в правоохранительных органах, и если вопрос не будет решен положительно, то с чиновником мэрии «будут разговаривать люди в погонах».

Также в суде были допрошены бывший главный бухгалтер компании «Энергогазстрой», в которой работал Филиппов до назначения в администрацию, и его бывший секретарь в мэрии.

Отмечается, что сам Смышляев — главный свидетель обвинения — не выступал в суде до сих пор. Сейчас он проживает в Италии, поэтому правоохранительные органы ищут возможность заслушать его показания через видеоконференцсвязь с посольством России в Италии. Слушания по делу продолжатся 6 марта.

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