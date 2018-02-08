По инициативе родителей на Рышкановке появится еще одна пешеходная зона

Решение принял муниципальный совет. С инициативой выступила группа родителей. Они говорят, что это необходимо для безопасности детей, которые посещают местную школу и детсад. «Иногда забираем детей из сада, а пройти негде. А если дети одни, разное может случиться, ведь садик расположен прямо у дороги».

Водители решением недовольны.



«Будут проблемы. Если едешь, например, с Чекан, придётся объезжать. По утрам будут большие пробки».



«А транспорт где будет ездить? Ведь и для него нужна дорога. Не уверен, что это верное решение. И пешеходная улица нужна, но ведь тут есть место, можно как-то решить».



По данным Национальной патрульной инспекции, в прошлом году произошло более ста аварий с участием детей.