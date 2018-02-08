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11:00 (мск), источник: Publika.md

По инициативе родителей на Рышкановке появится еще одна пешеходная зона

В столице появится ещё одна пешеходная улица. Обустроят её на Рышкановке, в периметре улиц Димо, Алеку Руссо и Киевской.

Источник: Publika.md

Решение принял муниципальный совет. С инициативой выступила группа родителей. Они говорят, что это необходимо для безопасности детей, которые посещают местную школу и детсад.

«Иногда забираем детей из сада, а пройти негде. А если дети одни, разное может случиться, ведь садик расположен прямо у дороги».

Водители решением недовольны.

«Будут проблемы. Если едешь, например, с Чекан, придётся объезжать. По утрам будут большие пробки».

«А транспорт где будет ездить? Ведь и для него нужна дорога. Не уверен, что это верное решение. И пешеходная улица нужна, но ведь тут есть место, можно как-то решить».

По данным Национальной патрульной инспекции, в прошлом году произошло более ста аварий с участием детей.

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