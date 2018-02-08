В Приморье уже начали высчитывать долги из зарплаты граждан
Оплатить налоги нужно в чётко указанные сроки, установленные законодательством.
Оплатить налоги нужно в чётко указанные сроки, установленные законодательством.
Имущественные налоги физических лиц уплачиваются на основании налогового уведомления, направляемого плательщику в соответствии с п. 4 ст. 57 Налогового Кодекса Российской Федерации. Неисполнение или ненадлежащее исполнение данной обязанности, а также пени, штрафа является основанием для направления налоговым органом плательщику требования об уплате налога — ст. 69 Налогового Кодекса.
Сроки и статьи.
При неуплате задолженности в срок, указанный в требовании, налоговый орган обращается в суд с заявлением о её взыскании. По результатам рассмотрения этого заявления судья выносит судебный приказ, который одновременно является и исполнительным документом.
Со дня получения исполнительного документа от налогового органа у лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, появляется обязанность удерживать недоимку из доходов
До полного погашения.
Налоговую задолженность можно удерживать из заработной платы и иных выплат в пользу работника. Например, отпускных, больничных или пособий по временной нетрудоспособности.
За нарушение законодательства об исполнительном производстве работодатель может быть привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В частности, санкции предусмотрены за невыполнение требований исполнительного документа, за утерю исполнительного документа, а также за несвоевременное отправление этого документа, например, за несвоевременный возврат документа в случае увольнения
КСТАТИ.
Штрафы могут составить: в отношении организаций — от 50 000 до 100 000 рублей; в отношении работодателей, которые являются индивидуальными предпринимателями, а также должностных лиц, например, руководителя или главного бухгалтера — от 15 000 до 20 000 рублей.
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