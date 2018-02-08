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11:12 (мск), источник: АиФ Владивосток

В Приморье уже начали высчитывать долги из зарплаты граждан

Оплатить налоги нужно в чётко указанные сроки, установленные законодательством.

Источник: Аргументы и факты

Имущественные налоги физических лиц уплачиваются на основании налогового уведомления, направляемого плательщику в соответствии с п. 4 ст. 57 Налогового Кодекса Российской Федерации. Неисполнение или ненадлежащее исполнение данной обязанности, а также пени, штрафа является основанием для направления налоговым органом плательщику требования об уплате налога — ст. 69 Налогового Кодекса.

Сроки и статьи.

При неуплате задолженности в срок, указанный в требовании, налоговый орган обращается в суд с заявлением о её взыскании. По результатам рассмотрения этого заявления судья выносит судебный приказ, который одновременно является и исполнительным документом.

Если сумма задолженности, отраженная в исполнительном документе в отношении физического лица, не превышает 25 тысяч рублей, налоговый орган вправе направлять указанный исполнительный документ в срок не позднее 10 рабочих дней с момента его получения в организацию или иному лицу, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические платежи для его исполнения. Для этого не привлекают службу судебных приставов — ст. 9 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее — Федеральный закон № 229-ФЗ). Таким образом, сумма долга может взыскиваться с любого постоянного дохода должника.

Со дня получения исполнительного документа от налогового органа у лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные периодические платежи, появляется обязанность удерживать недоимку из доходов работника-должника — ч. 3 ст. 98 Федерального закона № 229-ФЗ.

До полного погашения.

Налоговую задолженность можно удерживать из заработной платы и иных выплат в пользу работника. Например, отпускных, больничных или пособий по временной нетрудоспособности.

Размер удержания средств по исполнительному документу при каждой выплате работнику не должен превышать 50% от суммы, полагающейся к выплате — ч. 1 и 2 ст. 99 Федерального закона № 229-ФЗ, ст. 138 Трудового Кодекса Российской Федерации. Если зарплата должника не позволяет за один раз погасить всю сумму долга, то удержание будет производиться из последующих выплат, вплоть до полного погашения недоимки по налогам.

За нарушение законодательства об исполнительном производстве работодатель может быть привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 17.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В частности, санкции предусмотрены за невыполнение требований исполнительного документа, за утерю исполнительного документа, а также за несвоевременное отправление этого документа, например, за несвоевременный возврат документа в случае увольнения работника-должника.

КСТАТИ.

Штрафы могут составить: в отношении организаций — от 50 000 до 100 000 рублей; в отношении работодателей, которые являются индивидуальными предпринимателями, а также должностных лиц, например, руководителя или главного бухгалтера — от 15 000 до 20 000 рублей.

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