Продовольственные ярмарки развернутся на центральной площади Владивостока
Порядка 200 сельхозпроизводителей представят свою продукцию.
Порядка 200 сельхозпроизводителей представят свою продукцию.
Порядка 200 сельхозпроизводителей представят свою продукцию на главной предпраздничной ярмарке Приморья 17 февраля и 3 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, сельскохозяйственные ярмарки развернутся на центральной площади Владивостока.
«Приморцы смогу приобрести продукты к праздничному столу 17 февраля и 3 марта. Свою продукцию представят порядка 200 сельхозпроизводителей со всего края», уточнили в ведомстве.
По мнению
Отметим, ранее врио губернатора Андрей Тарасенко подчеркнул, что жителей края необходимо обеспечить качественной продукцией местного производства по доступным ценам.
«Необходимо развить производство в Приморье, снизить себестоимость местной продукции. Но производитель должен быть конкурентоспособным на местном рынке. Я хочу, чтобы все придомовые магазины, крупные сети видели свою работу с фермерами», подчеркнул глава края.
Напомним, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что введенные санкции помогли на внутреннем рынке российским товаропроизводителям. По мнению главы государства, «потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке, так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно воспользоваться по полной программе».
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