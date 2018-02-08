Продовольственные ярмарки развернутся на центральной площади Владивостока

Порядка 200 сельхозпроизводителей представят свою продукцию на главной предпраздничной ярмарке Приморья 17 февраля и 3 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, сельскохозяйственные ярмарки развернутся на центральной площади Владивостока.

«Приморцы смогу приобрести продукты к праздничному столу 17 февраля и 3 марта. Свою продукцию представят порядка 200 сельхозпроизводителей со всего края», уточнили в ведомстве.

Напомним, традиционная сельскохозяйственная ярмарка на центральной площади Владивостока возобновит свою работу в апреле в прежнем режиме: по пятницам и субботам с 9.00 до 18.00.

По мнению вице-губернатора Валентина Дубинина, сельскохозяйственная ярмарка позволит приобрести приморцам свежую продукцию напрямую от производителей.

Отметим, ранее врио губернатора Андрей Тарасенко подчеркнул, что жителей края необходимо обеспечить качественной продукцией местного производства по доступным ценам.

«Необходимо развить производство в Приморье, снизить себестоимость местной продукции. Но производитель должен быть конкурентоспособным на местном рынке. Я хочу, чтобы все придомовые магазины, крупные сети видели свою работу с фермерами», подчеркнул глава края.