Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале
Виноград назвали полезным при депрессии
Дочь Тимати развлекается на опасном аттракционе
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Земфира порадовала поклонников новым фото
В Сети набирает популярность совместные хобби хозяев и их питомцев Тысячи просмотров набирают в интернете ролики, где домашние питомцы разделяют хобби своих хозяев
CAS снова заступился за российских спортсменов - СМИ
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
СМИ рассказали о шутке Путина про своё поражение на выборах
СМИ о работе спецназа в районе, где сбили Су-25 РФ
Екатерина Климова показала, с чем носить брюки-клеш
Наталья Водянова примерила космический образ
Бывший резидент Comedy Club Незлобин прошел курс лечения
Коллеги шутят над Батрудиновым из-за Ольги Бузовой
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Лондоне продается дом шириной два метра
Фоторепортажи
8Сурок Фил предсказал долгую зиму
16Катастрофа шаттла «Колумбия»
11:13 (мск), источник: VLADNEWS

Продовольственные ярмарки развернутся на центральной площади Владивостока

Порядка 200 сельхозпроизводителей представят свою продукцию.

Порядка 200 сельхозпроизводителей представят свою продукцию на главной предпраздничной ярмарке Приморья 17 февраля и 3 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в краевом департаменте сельского хозяйства и продовольствия, сельскохозяйственные ярмарки развернутся на центральной площади Владивостока.

«Приморцы смогу приобрести продукты к праздничному столу 17 февраля и 3 марта. Свою продукцию представят порядка 200 сельхозпроизводителей со всего края», уточнили в ведомстве.

Напомним, традиционная сельскохозяйственная ярмарка на центральной площади Владивостока возобновит свою работу в апреле в прежнем режиме: по пятницам и субботам с 9.00 до 18.00.

По мнению вице-губернатора Валентина Дубинина, сельскохозяйственная ярмарка позволит приобрести приморцам свежую продукцию напрямую от производителей.

Отметим, ранее врио губернатора Андрей Тарасенко подчеркнул, что жителей края необходимо обеспечить качественной продукцией местного производства по доступным ценам.

«Необходимо развить производство в Приморье, снизить себестоимость местной продукции. Но производитель должен быть конкурентоспособным на местном рынке. Я хочу, чтобы все придомовые магазины, крупные сети видели свою работу с фермерами», подчеркнул глава края.

Напомним, в своем ежегодном Послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что введенные санкции помогли на внутреннем рынке российским товаропроизводителям. По мнению главы государства, «потребитель нуждается в конкурентной обстановке на рынке, так что этой благоприятной ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно воспользоваться по полной программе».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Продовольственные ярмарки развернутся на центральной площади Владивосто...
В пятницу в Приморье потеплеет до +2°С ...
Песков прокомментировал антикоррупционную кампанию в Дагестане
В Сибири мигранты устроили бунт в центре временного содержания
Российские спортсмены пожаловались на слежу иностранной прессы
На Ямале вышел на свободу осужденный на пожизненный срок
Врач объяснила, зачем норвежцам на ОИ 6000 препаратов от астмы
Киев начнет закупки у «Газпрома», не погасив прежний долг
СМИ: коалиция США уничтожила более 100 сирийских военных
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
«Я на российские флаги не смотрю. Уж извините…» Олимпиада для российской сборной началась с керлинга. И в первом же матче наш микст-дуэт проиграл американцам
Авто
Новый Ford для серьезного бездорожья: секретов больше нет Ford представил «прокачаную» для выездов на бездорожье версию пикапа Ranger, которая получила приставку Raptor
Hi-Tech
«Сбербанк» поймали на майнинге Это просто и удобно, но небезопасно
Кино
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале Певец примерил ретро-образ на съемках сериала «Хор»
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
В Германии обнародовали запрещенные детские имена В Германии все чаще родители стараются дать своим детям имена, которые бы выделяли их из общей массы сверстников.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь