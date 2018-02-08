В пятницу в Приморье потеплеет до +2°С ...

Сегодня осадки в Приморье маловероятны, температурный фон останется на уровне предыдущих суток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Завтра днём гребень покинет Приморье, атмосферное давление начнёт падать. В конце дня подойдут фронтальные разделы циклон, который будет смещаться над северо-восточными провинциями Китая. Увеличится облачность, но существенных осадков не ожидается. В средней тропосфере направление воздушных потоков переменится на юго-западное, на Приморье начнёт поступать более тёплая воздушная масса. Фон максимальных температур повысится: -6 °C до +1 °C, в центральных районах −7…−12 °C.