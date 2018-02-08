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11:09 (мск), источник: VLADNEWS

В пятницу в Приморье потеплеет до +2°С

Существенных осадков не ожидается.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: 64% 768 мм рт. ст. 10 м/с
Источник: VLADNEWS

Сегодня осадки в Приморье маловероятны, температурный фон останется на уровне предыдущих суток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Во Владивостоке сегодня солнечно, температура воздуха −7…−10 °C, ночью воздух выхолодится до −11…−13 °C.

Завтра днём гребень покинет Приморье, атмосферное давление начнёт падать. В конце дня подойдут фронтальные разделы циклон, который будет смещаться над северо-восточными провинциями Китая. Увеличится облачность, но существенных осадков не ожидается. В средней тропосфере направление воздушных потоков переменится на юго-западное, на Приморье начнёт поступать более тёплая воздушная масса. Фон максимальных температур повысится: -6 °C до +1 °C, в центральных районах −7…−12 °C.

Во Владивостоке днём в пятницу облачно, без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха −1…−4 °C.

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