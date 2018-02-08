В пятницу в Приморье потеплеет до +2°С
Существенных осадков не ожидается.
Существенных осадков не ожидается.
Сегодня осадки в Приморье маловероятны, температурный фон останется на уровне предыдущих суток, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.
Во Владивостоке сегодня солнечно, температура воздуха −7…−10 °C, ночью воздух выхолодится до −11…−13 °C.
Завтра днём гребень покинет Приморье, атмосферное давление начнёт падать. В конце дня подойдут фронтальные разделы циклон, который будет смещаться над
Во Владивостоке днём в пятницу облачно, без существенных осадков. Ветер южный умеренный. Температура воздуха −1…−4 °C.
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