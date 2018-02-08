Почему в Петербурге пропадают детские площадки

Учительница Екатерина Васильева живет в тихом районе на улице Савушкина, застроенном двух- и трехэтажными домами. Просторные и зеленые по петербургским меркам дворы, много школ и детских садов при низкой плотности заселения — отличное место для семей с детьми. И детских площадок хватало — до определенного времени.

— У нас во дворе несколько лет стоял комплекс: горка, лесенки, турники, канат. В 2015 году приехал трактор и снес все подчистую. Вскоре стало понятно, что ничего нового на этом месте ставить не собираются, — рассказывает Екатерина. — Из МО «Черная речка» мне написали, что площадку сровняли с землей в рамках «программы по демонтажу аварийного игрового оборудования» и что в 2016 году будет решаться вопрос о благоустройстве нашей площадки. К слову, ничего «аварийного» в том игровом комплексе не было: за все время в нем сломалась ровно одна доска, которую сразу заменили. Видимо, наш двор включили в список просто «для галочки».

Прошел 2016-й год, затем 2017-й, а обещанного благоустройства так и не случилось. Переписка продолжалась. Поначалу муниципалы обещали благоустроить пустырь к 30 сентября 2017-го, однако в ноябре выяснилось, что ГАТИ отказала администрации МО в ордере на проведение работ, и все откладывается на 2018 год. Тем временем от бывшей детской площадки, где когда-то с утра до ночи играли соседские ребята, остались только старая песочница, ржавая горка еще советских времен и остовы нескольких скамеек — теперь там выгуливают собак и собираются пьяные компании.

Этот случай далеко не единичен. Петербургское движение «Красивый Петербург» уже не первый год собирает примеры «оригинального подхода» властей к благоустройству дворов.

— В ответ на обращения с просьбой провести ремонт, или же на свое личное усмотрение, чиновники принимают решение демонтировать модули. Иногда это объясняется тем, что проще закупить новую площадку, чем ремонтировать старую, — отмечают активисты.

На манифест градозащитников тут же откликнулись горожане в соцсетях. Во всех случаях чиновники аргументируют тем, что действуют строго в рамках закона, и ссылаются на принятые нормативные документы.

Некоторые горожане пытаются сами заниматься благоустройством своих дворов — например, электромонтажник Виктор Ворончихин, который своими руками помогает восстанавливать по-врежденные элементы музея-диорамы «Прорыв блокады Ленинграда», в свободное время чинит детские горки и карусели.

— Вот гуляем мы с дочкой по дет-ской площадке, а там доска оторвана. Что же мне, к муниципалам бежать? — спрашивает Виктор.

Правда, и эти усилия на поверку оказываются напрасными. Например, недавно Ворончихин чинил деревянные качели во дворе на проспекте Солидарности. Вроде, совсем привел в порядок, приходит на следующий день — все снесено.

Комментарии

Андрей Анохин, член комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам:

— На самом деле жалоб на демонтаж детских площадок, находящихся в муниципальном ведении, немного. По крайней мере в Приморском районе, где я работаю. Другое дело, когда речь идет о городской территории. Поэтому прежде всего нужно выяснять, в чьем подчинении участок. Такие вопросы можно решить, главное знать, куда обращаться.

Ярослав Костров, координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания»: