Из Петербурга в Калининград начнут летать самолеты

Из Петербурга в Калининград можно будет улететь на самолете, сообщают «Невские новости». Прямые рейсы между городами запускает российский лоукостер «Победа».

Продажа билетов на летний сезон стартует в четверг, 8 февраля.

Напомним, ранее «Победа» запустила рейсы из Пулково в итальянскую Пизу и немецкий Кельн. Также из Петербурга можно отправиться в Тбилиси, Жирону и Гюмри.