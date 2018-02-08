Из Петербурга в Калининград начнут летать самолеты
Продажа билетов стартовала 8 февраля.
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Продажа билетов стартовала 8 февраля.
Из Петербурга в Калининград можно будет улететь на самолете, сообщают «Невские новости». Прямые рейсы между городами запускает российский лоукостер «Победа».
Продажа билетов на летний сезон стартует в четверг, 8 февраля.
Напомним, ранее «Победа» запустила рейсы из Пулково в итальянскую Пизу и немецкий Кельн. Также из Петербурга можно отправиться в Тбилиси, Жирону и Гюмри.
Всего в летний сезон лоукостер планирует выполнить почти 25 тысяч рейсов по 79 направлениям.
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