Тело погибшего в Сирии лётчика доставили в Воронеж
Открытая церемония прощания с Романом Филипповым начнётся в 12:00.
Открытая церемония прощания с Романом Филипповым начнётся в 12:00.
Тело погибшего в Сирии пилота штурмовика Су-25 Романа Филипова доставили на аэродром ВАСО в 11:00 четверга, 8 февраля, сообщил корреспондент «Вести-Воронеж» с места событий. Самолёт Ил-76 прибыл с аэродрома Чкаловский в Подмосковье, где ранее с Героем России простились министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и члены коллегии Минобороны.
— Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принёс себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества, — процитировали РИА Новости слова замминистра обороны Николая Панкова.
Лётчика похоронят на Коминтерновском кладбище Воронежа на Аллее Героев. Открытая церемония прощания с Романом Филиповым начнётся в бывшем Доме офицеров на Московском проспекте в 12:00. Предположительно, на неё придут несколько тысяч человек.
Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля. Пилот катапультировался из Су-25, но уже на земле оказался окружён боевиками. Офицер сражался из табельного оружия, а когда враги подошли слишком близко, подорвал себя гранатой.
Для большинства в стране поступок Романа — подвиг, а сам лётчик — безусловный герой и пример для подражания.
За мужество и героизм Роману Филипову посмертно присвоили звание Героя РФ. Правительство Воронежской области окажет материальную помощь в размере 1 млн рублей семье военнослужащего. У Романа остались жена и четырёхлетняя дочь.
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