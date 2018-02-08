Тело погибшего в Сирии лётчика доставили в Воронеж

Источник: Вести - Воронеж

Видео Церемония прощания с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым

Тело погибшего в Сирии пилота штурмовика Су-25 Романа Филипова доставили на аэродром ВАСО в 11:00 четверга, 8 февраля, сообщил корреспондент «Вести-Воронеж» с места событий. Самолёт Ил-76 прибыл с аэродрома Чкаловский в Подмосковье, где ранее с Героем России простились министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и члены коллегии Минобороны.

— Майор Филипов с честью выполнил свой воинский долг, сохранил верность присяге, принёс себя в жертву в борьбе с врагом и тем самым поставил себя в первый ряд лучших защитников Отечества, — процитировали РИА Новости слова замминистра обороны Николая Панкова.



Лётчика похоронят на Коминтерновском кладбище Воронежа на Аллее Героев. Открытая церемония прощания с Романом Филиповым начнётся в бывшем Доме офицеров на Московском проспекте в 12:00. Предположительно, на неё придут несколько тысяч человек.

Роман Филипов погиб в Сирии 3 февраля. Пилот катапультировался из Су-25, но уже на земле оказался окружён боевиками. Офицер сражался из табельного оружия, а когда враги подошли слишком близко, подорвал себя гранатой.

Для большинства в стране поступок Романа — подвиг, а сам лётчик — безусловный герой и пример для подражания.