Поединок тигровой акулы и черепахи сняли на видео

Эти кадры были сделаны днем 5 февраля недалеко от города Корал-Бэй. Несколько крупных акул атаковали плававшую у поверхности черепаху, но та дала достойный отпор.
«Это было лучшее из того, что я когда-либо видел в дикой природе. Черепаха приняла бой и кусала наседавших акул. Ее панцирь напоминал несокрушимую броню», — отметил фотограф.
Хищники и не думали отступать — схватка продолжалась несколько часов. Браун взялся за видеокамеру в тот момент, когда черепаха, которую он отнес к виду карета, уже обессилела и почти не оказывала сопротивления. Очевидцу удалось снять момент последней атаки крупной акулы, в ходе которой ей удалось схватить черепаху, при этом хищник едва не повредила камеру.
Многие пользователи попеняли автору на то, что вместо спасения черепахи он занимался съемкой. «Извините, но мать-природа сурова», — был его ответ.
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