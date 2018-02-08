Житель Актобе смотрел порно в ЦОНе

«Ситуация, имевшая место в одном из ЦОНов Актюбинской области, является недопустимой и пресекается работниками фронт-офиса, которые постоянно присутствуют в секторе Connection point..



Мы возмущены неподобающим поведением мужчины на видео и при повторении подобного случая будем вынуждены обратиться в правоохранительные органы. Специалисты государственной корпорации работают над тем, чтобы блокировать вход на подобные сайты», — сообщили в департаменте. В госкорпорации отметили, что целью создания секторов самообслуживания Connection point было дать гражданам возможность самостоятельно получать государственные услуги на портале электронного правительства. Всего во фронт-офисах госкорпорации более полутора тысяч таких мест..



В департаменте по связям с общественностью отметили, что изначально, когда секторы самообслуживания были созданы, доступ на компьютерах был открыт только на портал www.egov.kz. Это создавало определенные неудобства для услугополучателей. К примеру, чтобы получить ЭЦП человеку приходилось сначала подавать заявку из дома или офиса и потом приезжать в ЦОН для ее подтверждения. Либо пользоваться флеш-носителем.