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19:36 (мск), источник: Publika.md

В Яловенском районе колбасные изделия хранили в антисанитарных условиях

Антисанитарию в цехах и колбасные изделия без маркировки и документов о происхождения обнаружили во время внеплановой проверки мясоперерабатывающего предприятия в Яловенском районе.

Источник: Publika.md

Инспекторы также выяснили, что во многих помещениях отсутствовала вентиляция. Более тонны мясных продуктов конфисковали.

Руководству компании грозит до 1200 леев штрафа за несоблюдение санитарных норм производства.

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