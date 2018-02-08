В Яловенском районе колбасные изделия хранили в антисанитарных условиях
Антисанитарию в цехах и колбасные изделия без маркировки и документов о происхождения обнаружили во время внеплановой проверки мясоперерабатывающего предприятия в Яловенском районе.
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