Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери
Аномалии пола: болезни, которые делают из мужчины женщину, и наоборот
Беременные рассказали о своих странных пищевых желаниях
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Дженнифер Энистон показала свой дом стоимостью $20 млн
«Я одна кормилица в семье»Светлана Лобода — о славянских мелодиях, «ВИА Гре» и статусе гей-иконы
Экономист посоветовал хранить наличные и готовиться к худшему
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
Маликов объявил дочери Стефании, что она приемная – СМИ
На ОИ-2018 был первый случай дискриминации россиян
Павла Волю высмеяли в Сети за «бабушкин» наряд
Дженнифер Энистон показала свой дом стоимостью $20 млн
Виноград назвали полезным при депрессии
Россияне не доходят до врачей из-за очередей и нехватки времени
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
12«Синее кровавое суперлуние»
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
19:38 (мск), источник: Publika.md

NASA работает над созданием инопланетной подводной лодки

Специалисты NASA в сотрудничестве с учеными Вашингтонского университета работают над созданием подводной лодки для исследования углеводородных водоемов.

Источник: Publika.md

В течение ближайших 20 лет субмарина может быть запущена к спутнику Сатурна, пишет Корреспондент.

Читайте также
«Горб» Луны рассказал о прошлом Земли

Исследователи воссоздали условия Титана при помощи криогенной лаборатории, поскольку температура на его поверхности составляет минус 170−180 градусов Цельсия.

В ходе испытаний в камеру добавлялась жидкая смесь, в состав которой входили метан и этан. В эту смесь после погружали небольшой нагревающий картридж, который должен был помочь понять, как тепло от подводной лодки повлияет на гидродинамические характеристики.

Также учеными была разработана специальная видеокамера и оптическое устройство бороскоп. Последнее может работать в экстремальных условиях, включая низкие температуры и высокое давление.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Версии разнятся: коалиция США атаковала сирийских ополченцев
Госдеп заявил о намерении США «заново отстроить» отношения с РФ
Драка тигровой акулы и черепахи попала на видео
«На нефтяной игле»: почему Норвегия процветает, а Россия — нет
Дайвер раскрыл секрет «жутких звуков» со дна Красного моря
CBS: госдолг вырос на $544 млрд за время президентства Трампа
Журналисты поймали Собчак на слове
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Пхенчхан-2018. День первый: победа, квалификация и скандалы Выделяем главные события первого соревновательного дня Олимпиады-2018
Авто
Зачем убирать снег с машины После каждого снегопада некоторые юные водители задаются вопросом: а нужно ли убирать снег с крыши?
Hi-Tech
Машина или искусственный человек: ростовский вуз создал «умного» робота Российские ученые представили миру нового робота. Утверждают, что он отличается «умом»
Кино
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери За последние полгода популярное трэвел-шоу теряет уже вторую путешественницу
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
«Горбушку» начнут сносить не раньше 2019 года
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Арендодателей, в чьих квартирах устроили притон, хотят начать штрафовать
Леди
Как скрыть живот с помощью одежды: 8 способов (фото) Делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его
Дети
Беременные рассказали о своих странных пищевых желаниях Как показал опрос, будущие мамы вполне могут захотеть, к примеру, вареных яиц с хреном или грибов с чесноком и горчицей.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь