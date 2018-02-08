NASA работает над созданием инопланетной подводной лодки

Источник: Publika.md

В течение ближайших 20 лет субмарина может быть запущена к спутнику Сатурна, пишет Корреспондент.

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Исследователи воссоздали условия Титана при помощи криогенной лаборатории, поскольку температура на его поверхности составляет минус 170−180 градусов Цельсия.

В ходе испытаний в камеру добавлялась жидкая смесь, в состав которой входили метан и этан. В эту смесь после погружали небольшой нагревающий картридж, который должен был помочь понять, как тепло от подводной лодки повлияет на гидродинамические характеристики.