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19:24 (мск), источник: Sputnik.md

Полный переход к цифровому ТВ в Молдове откладывается

Аналоговые каналы в республике останутся еще некоторое время — парламент принял решение.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Лицензии на использование радиоканалов или радиочастот для наземного аналогового телевидения будут продлены. Парламент в четверг в двух чтениях утвердил внесение соответствующих поправок в действующее законодательство.

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Еще в 2015 году парламент принял решение о полном переходе в течение трех лет от аналогового к цифровому телевидению. Программа перехода к «цифре» предполагала, что в 2015—2017 годах будут выданы лицензии на использование радиочастот для создания 3 сетей цифрового наземного телевидения (мультиплексов) с национальным покрытием, а также 21 региональной сети.

«Нужно было перейти к цифровому телевидению до 31 декабря 2017 года, но многие обладатели лицензий, обращая внимание на отсутствие финансовых средств, попросили продлить срок. Так, лицензии на основании проведенного конкурса должны быть продлены до 1 марта 2020 года», — сказал глава парламентской комиссии по экономике бюджету и финансам Штефан Крянгэ.

В свою очередь, госсекретарь министерства экономики и инфраструктуры Виталие Тарлев пояснил, что на данный момент в стране есть всего три сети с национальным покрытием. Это телеканалы Мoldova1, Prime и Canal2. Вещание других каналов осуществляется в районах с помощью частных региональных ретрансляторов.

«Координационному совету по телевидению и радио организовать конкурсы по выдаче лицензий на право вещания на каналах аналогового телевидения, непродленных в 2017 году, а также переоформить лицензии на вещание, срок действия которых истекает до 1 марта 2020 года, на период, который не превышает срок перехода на цифровое телевидение — 1 марта 2020 года», — сказано в тексте закона.

Для перехода к цифровому телевидению гражданам страны требуется приобрести ресивер цифрового телевидения (set-top box). Стоимость такого устройства варьирует от 600 до 1500 леев.

Правительство 7 февраля утвердило решение помочь социально-уязвимым семьям, бесплатно предоставив им конвертор. Так, с 1 марта до 5 мая этого года малоимущие семьи должны письменно написать заявление и отдать соцработнику в своем населенном пункте. Обобщенные данные до 15 мая представят в министерство экономики и инфраструктуры, которое затем предложит внести поправки в госбюджет.

По предварительным подсчетам, речь может идти примерно о 72 тысячах семей.

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