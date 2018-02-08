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18:35 (мск), источник: Volga News

В Самарской области температура воздуха местами опустится до — 25 °C

В ночные часы местами по Самарской области похолодает до — 25 °C, сообщают в Приволжском УГМС.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 37% 771 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

В пятницу, 9 февраля, облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха ночью составит -10 … -15 °C, при прояснениях до -18 °C. Днем -7 … -12 °C. Ветер юго-восточный 4−9 м/с. Местами гололедица.

В субботу, 10 февраля, переменная облачность без существенных осадков. Ночью столбик термометра опустится от -13 до -18 °C, при прояснениях до −20…−25 °C. Днем температура воздуха составит -6 … -11 °C. Ветер восточный 3−8 м/с. Местами гололедица.

В воскресенье, 11 февраля, ожидаются такие же погодные условия.

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