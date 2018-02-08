В Самарской области температура воздуха местами опустится до — 25 °C
В ночные часы местами по Самарской области похолодает до — 25 °C, сообщают в Приволжском УГМС.
В ночные часы местами по Самарской области похолодает до — 25 °C, сообщают в Приволжском УГМС.
В пятницу, 9 февраля, облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха ночью составит -10 … -15 °C, при прояснениях до -18 °C. Днем -7 … -12 °C. Ветер
В субботу, 10 февраля, переменная облачность без существенных осадков. Ночью столбик термометра опустится от -13 до -18 °C, при прояснениях до −20…−25 °C. Днем температура воздуха составит -6 … -11 °C. Ветер восточный 3−8 м/с. Местами гололедица.
В воскресенье, 11 февраля, ожидаются такие же погодные условия.
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