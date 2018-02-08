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19:41 (мск), источник: Sputnik.md

На парламент Великобритании напала моль

На борьбу с молью в британском парламенте в 2016 году потратили почти 9 тысяч фунтов стерлингов.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 8 фев — Sputnik. Расплодившаяся в здании парламента Великобритании платяная моль представляет серьезную угрозу для произведений искусства, исторической мебели и текстильных изделий, передает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

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По данным издания, в прошлом году было выявлено, что в зданиях парламента обитают около 20 тысяч особей моли. В 2010 году их число немного превышало отметку в 11,8 тысячи.

Сообщается, что в 2016 году на средства против моли британский парламент потратил почти 9 тысяч фунтов стерлингов. В зданиях были установлены 729 специальных устройств, чтобы выявить количество моли и оценить масштаб проблемы.

«Популяция платяной моли должна контролироваться, чтобы предотвратить повреждение мебели… и текстильных изделий. Коллекции произведений искусства парламента, которая включает одну из самых крупных коллекций современного художественного текстиля в государственной собственности, также серьезно угрожает нашествие (моли — ред.)», — заявило руководство парламента.

Кроме моли, в зданиях государственных институтов Великобритании очень остро стоит проблема с мышами. Несколько депутатов неоднократно заявляли, что кота необходимо завести в здании парламента, а члены городской ассамблеи Лондона напрямую обратились к мэру Садику Хану с аналогичной просьбой после того, как во время экскурсии школьников с потолка зала упала мышь.

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