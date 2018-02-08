На похороны погибшего пилота Су-25 пришли 30 тысяч человек
Пилота сбитого в Сирии Су-25 Романа Филипова в четверг, 8 февраля, похоронили в Воронеже. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.
Пилота сбитого в Сирии Су-25 Романа Филипова в четверг, 8 февраля, похоронили в Воронеже. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.
Церемония прощания с погибшим прошла в Доме офицеров Северного военного городка Воронежа. Как сообщили РИА Новости в управлении МВД по Воронежской области, проститься с Героем России пришли более 30 тысяч человек.
В Минобороны уточнили, что в траурных мероприятиях также приняли участие
После панихиды летчика с воинскими почестями похоронили на Аллее Славы на Коминтерновском кладбище.
Ранее в четверг церемония прощания с Филиповым состоялась на подмосковном аэродроме Чкаловский. Траурное мероприятие посетил министр обороны России Сергей Шойгу. После завершения церемонии гроб с телом майора внесли в самолет Ил-76, который вылетел в Воронеж.
Российский штурмовик Су-25 был сбит в Сирии в ходе стандартного задания по патрулированию. Майор Роман Филипов катапультировался и принял бой. Через некоторое время он подорвал себя гранатой, чтобы избежать плена. Перед взрывом летчик крикнул: «Это вам за пацанов!». Президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Джейш ан-Наср».
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