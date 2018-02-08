Молдову накроет снегом
Метеорологи прогнозируют, что дождь сменится снегом. Осадки ожидаются на севере и в центре страны, в том числе и Кишиневе.
Метеорологи прогнозируют, что дождь сменится снегом. Осадки ожидаются на севере и в центре страны, в том числе и Кишиневе.
В частности, на севере снег прогнозируют для Единец, Бричан, Сорок, Бельц и Рыбницы. Там ночью температура будет около -3 градусов, а завтра днем 0… +1.
В центре Молдовы снег ожидается в Унгенах, Калараше, Оргееве и Кишиневе. Сегодня ночью температура составит −1… −0, а завтра днем +2… +3.
На юге страны ночью ожидается +1… +2, а днем +3… +5.
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