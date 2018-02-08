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19:47 (мск), источник: Actualitati.md

Молдову накроет снегом

Метеорологи прогнозируют, что дождь сменится снегом. Осадки ожидаются на севере и в центре страны, в том числе и Кишиневе.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +2° 37% 771 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Actualitati.md

В частности, на севере снег прогнозируют для Единец, Бричан, Сорок, Бельц и Рыбницы. Там ночью температура будет около -3 градусов, а завтра днем 0… +1.

В центре Молдовы снег ожидается в Унгенах, Калараше, Оргееве и Кишиневе. Сегодня ночью температура составит −1… −0, а завтра днем +2… +3.

На юге страны ночью ожидается +1… +2, а днем +3… +5.

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