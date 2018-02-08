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21:49 (мск), источник: Sputnik

Минфин рассказал, за что и сколько будут платить родители в детском саду

Теперь размер платы за содержание детей в детском учреждении определяется в зависимости от месторасположения и часов работы.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 8 фев — Sputnik. Министерство финансов дало разъяснение о методике определения суммы оплаты за содержание детей в государственных детских садах.

В комментариях говорится о том, почему плата в городах отличается от районных и сельских местностей, о существующих льготах и о том, что изменилось в 2018 году.

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Размеры платы, производимой родителями за содержание детей в ДОУ, определяются в зависимости от месторасположения и продолжительности режима работы дошкольного образовательного учреждения.

«При этом для детских садов, расположенных в городах, тарифы рассчитываются исходя из месячной потребности набора продуктов питания на одного ребенка по нормам СанПиН, а в других местностях — с учетом дофинансирования за счет средств государственного бюджета», — говорится в комментариях.

Согласно действующим льготам, полностью освобождаются от оплаты родители детей из малообеспеченных семей, а также родители детей, имеющих физическую или умственную отсталость в развитии (согласно утвержденному перечню), пишет Podrobno.uz.

Платить со скидкой в 50 и более процентов могут родители, если один и тот же детский сад одновременно посещают двое и более их детей.

В 2018 году была установлена отдельная плата для дошкольных образовательных учреждений, работающих в 9-часовом рабочем режиме. При этом, несмотря на рост цен на продукты питания, были сохранены размеры тарифов для учреждений, работающих в 9-часовом рабочем режиме, расположенных в городе Ташкенте и в областных центрах, на уровне 2017 года, а в городах областного подчинения, в районных центрах и в сельских местностях размер платы был значительно снижен.

В 2018 году было утверждено только два типа родительских плат, а административное деление регионов по новому порядку разделено на пять типов. В сравнительной таблице видно, какие изменения претерпели тарифы по сравнению с предыдущим годом.

Напомним, что текущие ставки родительской платы были установлены постановлением президента о прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах госбюджета на 2018 год.

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