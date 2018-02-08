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19:41 (мск), источник: РИА Новости

Москвичи смогут увидеть мини-парад планет до конца недели

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Москвичи до конца текущей недели смогут стать свидетелями красивого зрелища — с 8 по 11 февраля Луна будет сближаться с Сатурном, Марсом и Юпитером, которые сейчас наблюдаются в одном секторе неба, говорится на сайте Московского планетария.

Источник: AP 2018
С начала февраля три планеты Сатурн, Марс и Юпитер выстроились над южным горизонтом почти в одну линию, образуя утренний мини-парад планет, который можно наблюдать каждое утро до восхода Солнца, конечно при ясной безоблачной погоде. Луна «торжественно» пройдет этот мини-парад до конца недели, подойдя достаточно близко к каждой из планет.
Московский планетарий

По информации планетария, сейчас по утрам высоко на юге виден Юпитер, восточнее его находится Марс, и совсем низко над юго-восточным горизонтом после 6.30 мск восходит Сатурн. В четверг в 01.00 мск Луна уже прошла в четырех градусах севернее Юпитера.

Фоторепортаж
«Синее кровавое суперлуние»31 января многие жители Земли смогут наблюдать суперлуние — явление, когда Луна подходит к нашей планете на минимальное расстояние в 358 тысяч километров.

«Недалеко от Марса ближе к горизонту ярко сияет звезда Антарес (альфа Скорпиона), добавляя в этот мини-парад и свое красноватое сияние. Трудно отличить его от Марса, особенно когда эти два светила рядом… Каждые два с небольшим года происходит сближение этих небесных соперников… В дни мини-парада и Марс, и Антарес будут сиять как светила первой звездной величины», — добавляют в планетарии.

Как указано в расписании сближений Луны с планетами, в пятницу в 10.00 мск Луна пройдет в четырех градусах севернее Марса, в 13.00 мск спутник Земли пройдет в девяти градусах севернее Антареса, а в воскресенье в 17.00 мск Луна пройдет в двух градусах севернее Сатурна.

Как подчеркивают в Московском планетарии, сближение Луны и трех планет можно наблюдать не только в Москве, но и на всей территории России над южным горизонтом по утрам, перед восходом Солнца при наличии ясной, безоблачной погоды. Отмечается, что лучшие условия для наблюдения будут на юге России и в странах ближнего зарубежья.

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