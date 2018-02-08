Какая музыка играет в наушниках белорусских школьников
Трудно представить современного подростка без наушников, в которых на полной громкости играет очередная композиция из музыкальных
Трудно представить современного подростка без наушников, в которых на полной громкости играет очередная композиция из музыкальных
Быть может, милая девочка в розовом платье отрывается под тяжелый рок, а бородатый широкоплечий байкер слушает новый хит Ольги Бузовой? Мы забрались в
Никита Береснев, 17 лет, ученик средней школы № 11 Светлогорска:
— Не считаю себя ярым фанатом или ненавистником того или иного жанра, все, что нравится, добавляю в
Александра Кудёлка, 17 лет, гимназия № 1 Слуцка:
— Ни для кого из моих друзей не секрет, что я жуткий меломан. Но если выделять
Павел Халеев, 16 лет, средняя школа № 129 Минска:
— Люблю зарубежную музыку. Мне нравится музыка групп 80-х и 90-х годов — это
Полина Барановская, 17 лет, средняя школа № 8 Молодечно:
— Слушаю разные жанры. Главное, чтобы музыка вызывала эмоции. Считаю, что она должна быть разной, чтобы под одну песню можно было танцевать просто до потери пульса, а под другую плакать по ночам в подушку. Для меня важен текст композиции, когда вникаешь в смысл слов, то песня начинает восприниматься иначе. Любимого жанра у меня, наверное, нет, а вот из исполнителей мне нравится Ed Sheeran, Lana Del Rey, Halsey и Sia.
Анастасия Самошкина, 16 лет, средняя школа № 48 Минска:
— Если честно, то я не знаю, какую именно музыку люблю. Под некоторые песни меня так и тянет танцевать, а некоторые описывают мое настроение, отношения с некоторыми людьми.
Ангелина КОТЛЯРОВА, ученица 11-го класса школы № 129 Минска.
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