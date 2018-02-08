Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале
Опять цистит. Почему его не вылечить без антибиотика?
В Подмосковье арестована обвиняемая в убийстве приемного сына
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
Дженнифер Энистон показала свой дом стоимостью $20 млн
«Я одна кормилица в семье»Светлана Лобода — о славянских мелодиях, «ВИА Гре» и статусе гей-иконы
Раскрыты подробности возвращения тела Филипова в Россию - СМИ
CAS снова заступился за российских спортсменов
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
Маликов объявил дочери Стефании, что она приемная – СМИ
Заворотнюк в бикини позирует вместе с супругом
Рианна выпустила носки для сильных и независимых женщин
155-килограммовая модель показала фото с конкурса красоты
Воображение поможет справиться с болью
Аномалии пола: болезни, которые делают из мужчины женщину, и наоборот
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Лондоне продается дом шириной два метра
Фоторепортажи
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
19:51 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Какая музыка играет в наушниках белорусских школьников

Трудно представить современного подростка без наушников, в которых на полной громкости играет очередная композиция из музыкальных хит-парадов. Что же именно они слушают?

Быть может, милая девочка в розовом платье отрывается под тяжелый рок, а бородатый широкоплечий байкер слушает новый хит Ольги Бузовой? Мы забрались в плей-листы парней из девчонок из разных городов Беларуси.

Читайте также
Более 210 тысяч школьников уйдут на каникулы с 12 февраля

Никита Береснев, 17 лет, ученик средней школы № 11 Светлогорска:

— Не считаю себя ярым фанатом или ненавистником того или иного жанра, все, что нравится, добавляю в плей-лист. В основном слушаю поп-музыку, слежу за творчеством Макса Коржа, Егора Крида, СoldenPlay. Иногда пишу песни сам, недавно завершил работу над синглами Зашифрованы и Атмосфера.

Александра Кудёлка, 17 лет, гимназия № 1 Слуцка:

— Ни для кого из моих друзей не секрет, что я жуткий меломан. Но если выделять какой-то один жанр, то, наверное, отдам предпочтение року. Часто слушаю песни Linkin Park и Skillet.

Павел Халеев, 16 лет, средняя школа № 129 Минска:

— Люблю зарубежную музыку. Мне нравится музыка групп 80-х и 90-х годов — это что-то волшебное, сделанное с душой. Слушаю и некоторых современных исполнителей: Maroon 5, Hurts и Twenty One Pilots. Их музыку можно отнести к жанру поп-рок, инди-рок, регги. Но это под настроение, их мелодии цепляют мелодичностью и красивым вокалом.

Полина Барановская, 17 лет, средняя школа № 8 Молодечно:

— Слушаю разные жанры. Главное, чтобы музыка вызывала эмоции. Считаю, что она должна быть разной, чтобы под одну песню можно было танцевать просто до потери пульса, а под другую плакать по ночам в подушку. Для меня важен текст композиции, когда вникаешь в смысл слов, то песня начинает восприниматься иначе. Любимого жанра у меня, наверное, нет, а вот из исполнителей мне нравится Ed Sheeran, Lana Del Rey, Halsey и Sia.

Анастасия Самошкина, 16 лет, средняя школа № 48 Минска:

— Если честно, то я не знаю, какую именно музыку люблю. Под некоторые песни меня так и тянет танцевать, а некоторые описывают мое настроение, отношения с некоторыми людьми. Что-то задевает взрывным припевом, где-то нравится ритм. Слушаю песни любого жанра и самых разных исполнителей. Вопрос лишь в том, зацепила меня песня или нет. Если да, то она со стопроцентной вероятностью попадет в мой плейлист. Сейчас у меня в наушниках играет BTS вперемешку с Егором Кридом.

Ангелина КОТЛЯРОВА, ученица 11-го класса школы № 129 Минска.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Кулинарные рецепты для новогоднего стола
Вице-премьер Владимир Семашко рассказал о ценах на автомобили Geely
Версии разнятся: коалиция США атаковала сирийских ополченцев
Госдеп заявил о намерении США «заново отстроить» отношения с РФ
Драка тигровой акулы и черепахи попала на видео
«На нефтяной игле»: почему Норвегия процветает, а Россия — нет
Дайвер раскрыл секрет «жутких звуков» со дна Красного моря
CBS: госдолг вырос на $544 млрд за время президентства Трампа
Журналисты поймали Собчак на слове
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Пхенчхан-2018. День первый: победа, квалификация и скандалы Выделяем главные события первого соревновательного дня Олимпиады-2018
Авто
Зачем убирать снег с машины После каждого снегопада некоторые юные водители задаются вопросом: а нужно ли убирать снег с крыши?
Hi-Tech
Машина или искусственный человек: ростовский вуз создал «умного» робота Российские ученые представили миру нового робота. Утверждают, что он отличается «умом»
Кино
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери За последние полгода популярное трэвел-шоу теряет уже вторую путешественницу
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Как работодатели борются с неприязнью сотрудников к офисам с открытой планировкой
Число просмотров московских квартир покупателями сократилось на 15% на фоне снегопада
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Как скрыть живот с помощью одежды: 8 способов (фото) Делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его
Дети
Беременные рассказали о своих странных пищевых желаниях Как показал опрос, будущие мамы вполне могут захотеть, к примеру, вареных яиц с хреном или грибов с чесноком и горчицей.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь