Какая музыка играет в наушниках белорусских школьников

Быть может, милая девочка в розовом платье отрывается под тяжелый рок, а бородатый широкоплечий байкер слушает новый хит Ольги Бузовой? Мы забрались в плей-листы парней из девчонок из разных городов Беларуси.

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Никита Береснев, 17 лет, ученик средней школы № 11 Светлогорска:

— Не считаю себя ярым фанатом или ненавистником того или иного жанра, все, что нравится, добавляю в плей-лист. В основном слушаю поп-музыку, слежу за творчеством Макса Коржа, Егора Крида, СoldenPlay. Иногда пишу песни сам, недавно завершил работу над синглами Зашифрованы и Атмосфера.

Александра Кудёлка, 17 лет, гимназия № 1 Слуцка:

— Ни для кого из моих друзей не секрет, что я жуткий меломан. Но если выделять какой-то один жанр, то, наверное, отдам предпочтение року. Часто слушаю песни Linkin Park и Skillet.

Павел Халеев, 16 лет, средняя школа № 129 Минска:

— Люблю зарубежную музыку. Мне нравится музыка групп 80-х и 90-х годов — это что-то волшебное, сделанное с душой. Слушаю и некоторых современных исполнителей: Maroon 5, Hurts и Twenty One Pilots. Их музыку можно отнести к жанру поп-рок, инди-рок, регги. Но это под настроение, их мелодии цепляют мелодичностью и красивым вокалом.

Полина Барановская, 17 лет, средняя школа № 8 Молодечно:

— Слушаю разные жанры. Главное, чтобы музыка вызывала эмоции. Считаю, что она должна быть разной, чтобы под одну песню можно было танцевать просто до потери пульса, а под другую плакать по ночам в подушку. Для меня важен текст композиции, когда вникаешь в смысл слов, то песня начинает восприниматься иначе. Любимого жанра у меня, наверное, нет, а вот из исполнителей мне нравится Ed Sheeran, Lana Del Rey, Halsey и Sia.

Анастасия Самошкина, 16 лет, средняя школа № 48 Минска:

— Если честно, то я не знаю, какую именно музыку люблю. Под некоторые песни меня так и тянет танцевать, а некоторые описывают мое настроение, отношения с некоторыми людьми. Что-то задевает взрывным припевом, где-то нравится ритм. Слушаю песни любого жанра и самых разных исполнителей. Вопрос лишь в том, зацепила меня песня или нет. Если да, то она со стопроцентной вероятностью попадет в мой плейлист. Сейчас у меня в наушниках играет BTS вперемешку с Егором Кридом.