В Челябинске повышен уровень опасности из-за загрязнения воздуха
Еще в трех городах области продолжает действовать предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях 1 степени опасности.
Еще в трех городах области продолжает действовать предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях 1 степени опасности.
В Челябинске повышена степень опасности
Напомним, режим «черного» неба, способствующий скоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ от выхлопов и выбросов, появлению неприятных запахов, с небольшими перерывами сохраняется в городе с 30 января.
Его основные «виновники» — слабый ветер неблагоприятного
Добавим, НМУ первой степени опасности сохранятся в ближайшие сутки еще в трех городах региона: Карабаше, Коркино и Сатке.
Жителям городов, где объявлен режим НМУ, рекомендовано сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс, занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых комплексах, людям, имеющим хронические заболевания верхних дыхательных путей, легких,
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