В Челябинске повышен уровень опасности из-за загрязнения воздуха

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В Челябинске повышена степень опасности из-за загрязнения воздуха — в южноуральской столице, окутанной дымовым туманом, до вечера пятницы, 9 февраля, объявлены НМУ второй степени опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные синоптиков.

Напомним, режим «черного» неба, способствующий скоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ от выхлопов и выбросов, появлению неприятных запахов, с небольшими перерывами сохраняется в городе с 30 января.

Его основные «виновники» — слабый ветер неблагоприятного юго-восточного направления и ночная инверсия. Дымовым туманом, который стелется над городом-миллионником, челябинцы «обязаны» возгораниям угля на Коркинском разрезе — с пожарами в карьере уже несколько дней борются горноспасатели.

Добавим, НМУ первой степени опасности сохранятся в ближайшие сутки еще в трех городах региона: Карабаше, Коркино и Сатке.