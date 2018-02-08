Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Барановская попробовала себя в качестве актрисы: первые фото
Аномалии пола: болезни, которые делают из мужчины женщину, и наоборот
Каким было детство Илона Маска
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
155-килограммовая модель показала фото с конкурса красоты
«Я одна кормилица в семье»Светлана Лобода — о славянских мелодиях, «ВИА Гре» и статусе гей-иконы
Красавца-сына Сенчуковой и Рыбина сравнили с Джонни Деппом
Собчак сказала, получится ли вернуть Крым Украине
Hyundai раскрыла внешность и интерьер нового Santa Fe
Летающий авто готов к продаже
Маликов объявил дочери Стефании, что она приемная – СМИ
На ОИ-2018 был первый случай дискриминации россиян
Павла Волю высмеяли в Сети за «бабушкин» наряд
Дженнифер Энистон показала свой дом стоимостью $20 млн
Виноград назвали полезным при депрессии
Россияне не доходят до врачей из-за очередей и нехватки времени
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
12«Синее кровавое суперлуние»
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
20:02 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске повышен уровень опасности из-за загрязнения воздуха

Еще в трех городах области продолжает действовать предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях 1 степени опасности.

Источник: Reuters

В Челябинске повышена степень опасности из-за загрязнения воздуха — в южноуральской столице, окутанной дымовым туманом, до вечера пятницы, 9 февраля, объявлены НМУ второй степени опасности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные синоптиков.

Напомним, режим «черного» неба, способствующий скоплению в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ от выхлопов и выбросов, появлению неприятных запахов, с небольшими перерывами сохраняется в городе с 30 января.

Читайте также
Член СПЧ Засурский: Коркинский разрез — филиал ада в нашей стране

Его основные «виновники» — слабый ветер неблагоприятного юго-восточного направления и ночная инверсия. Дымовым туманом, который стелется над городом-миллионником, челябинцы «обязаны» возгораниям угля на Коркинском разрезе — с пожарами в карьере уже несколько дней борются горноспасатели.

Добавим, НМУ первой степени опасности сохранятся в ближайшие сутки еще в трех городах региона: Карабаше, Коркино и Сатке.

Жителям городов, где объявлен режим НМУ, рекомендовано сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс, занятия физкультурой и спортом проводить в закрытых комплексах, людям, имеющим хронические заболевания верхних дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистой системы, — строго выполнять назначения лечащего врача, иметь при себе необходимые лекарственные препараты. Кроме того, горожан призывают по возможности ограничить использование личного автотранспорта.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 В Челябинске повышен уровень опасности из-за загрязнения воздуха
Густой туман и температура до 80 градусов: горноспасатели вторые сутки тушат пожары на Коркинском разрезе
Версии разнятся: коалиция США атаковала сирийских ополченцев
Госдеп заявил о намерении США «заново отстроить» отношения с РФ
Драка тигровой акулы и черепахи попала на видео
«На нефтяной игле»: почему Норвегия процветает, а Россия — нет
Дайвер раскрыл секрет «жутких звуков» со дна Красного моря
CBS: госдолг вырос на $544 млрд за время президентства Трампа
Журналисты поймали Собчак на слове
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Пхенчхан-2018. День первый: победа, квалификация и скандалы Выделяем главные события первого соревновательного дня Олимпиады-2018
Авто
Зачем убирать снег с машины После каждого снегопада некоторые юные водители задаются вопросом: а нужно ли убирать снег с крыши?
Hi-Tech
Машина или искусственный человек: ростовский вуз создал «умного» робота Российские ученые представили миру нового робота. Утверждают, что он отличается «умом»
Кино
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери За последние полгода популярное трэвел-шоу теряет уже вторую путешественницу
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Как работодатели борются с неприязнью сотрудников к офисам с открытой планировкой
Число просмотров московских квартир покупателями сократилось на 15% на фоне снегопада
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Как скрыть живот с помощью одежды: 8 способов (фото) Делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его
Дети
Беременные рассказали о своих странных пищевых желаниях Как показал опрос, будущие мамы вполне могут захотеть, к примеру, вареных яиц с хреном или грибов с чесноком и горчицей.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь