Ученые назвали ключевую особенность всех разумных существ

Источник: AP 2018

Тот факт, что связь между интеллектом и самоконтролем существует и среди других видов живых существ, а не только среди людей, говорит о том, что сила воли могла играть большую роль в эволюции интеллектуальных способностей наших предков. В будущем мы планируем проверить, существует ли эта связь и среди других приматов и прочих животных. Майкл Беран Из университета Джорджии в Атланте (США)

Еще в конце 1960 годов американский психолог Уолтер Мишел заметил любопытную закономерность — высокий уровень самоконтроля в детстве и взрослой жизни был напрямую связан с высоким уровнем интеллекта и успехом в жизни, и наоборот. Впоследствии эти выводы многократно подтверждались, и сейчас никто не сомневается в их справедливости в отношении людей.

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Беран и его коллеги проверили, характерна ли подобная закономерность для ближайших родичей человека — обычных шимпанзе. Заручившись поддержкой питомника шимпанзе в Атланте, ученые провели среди обезьян тот же самый «зефирный эксперимент», который использовал Мишел для изучения самоконтроля полвека назад.

В его рамках экспериментаторы приглашали детей в лабораторию, усаживали их перед собой и показывали набор из нескольких сладостей, объясняя, что они получат двойное количество конфет, печенья и зефира, если они подождут 15 минут. После этого ученые выходили из помещения, оставляя сладости на столе, и тайно следили за тем, уступят ли дети соблазну или нет.

Приматологи разработали адаптированную версию этого эксперимента, приспособив ее к работе с обезьянами, и провели аналогичные наблюдения, параллельно наблюдая за тем, как вели себя обезьяны. После завершения этих опытов они оценили уровень интеллекта шимпанзе при помощи своеобразного IQ-теста, и сравнили результаты этих тестов между собой.

Как оказалось, шимпанзе в этом отношении не отличаются от людей — самые терпеливые и спокойные обезьяны получили максимальные оценки в тесте на сообразительность.

Что интересно, похожие результаты были получены в прошлом году британскими учеными в ходе наблюдений за самыми умными птицами, новокаледонскими воронами.