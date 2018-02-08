Омичке Бородулиной отказали в апелляции на отстранение от Олимпиады
CAS не стал рассматривать жалобу ее и еще пяти спортсменов.
CAS не стал рассматривать жалобу ее и еще пяти спортсменов.
Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отказалась рассмотреть апелляции шести российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпийский играх в Пхенчане. Обжаловать решение МОК пытались омская
Отказ мотивировали отсутствием юрисдикции выездной панели суда для принятия таких решений, сообщает «Интерфакс».
Напомним, Бородулину не пустили на Олимпиаду-2018
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