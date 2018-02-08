Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале
Виноград назвали полезным при депрессии
Мальчик с синдромом Дауна стал лицом известного бренда детского питания
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Рианна выпустила носки для сильных и независимых женщин
За наличными — в магазин! Банки тестируют новый механизм У россиян вскоре может появиться возможность снимать деньги с карт прямо на кассах магазинов
СМИ: «Ядерный невидимка» Су-57 не дает покоя администрации Трампа
Боевики переругались из-за тела русского летчика
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
Маликов объявил дочери Стефании, что она приемная – СМИ
Заворотнюк в бикини позирует вместе с супругом
Рианна выпустила носки для сильных и независимых женщин
155-килограммовая модель показала фото с конкурса красоты
Воображение поможет справиться с болью
Аномалии пола: болезни, которые делают из мужчины женщину, и наоборот
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
8Накануне открытия Олимпиады в КНДР прошел военный парад
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
23:03 (мск), источник: Om1.ru

Омичке Бородулиной отказали в апелляции на отстранение от Олимпиады

CAS не стал рассматривать жалобу ее и еще пяти спортсменов.

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отказалась рассмотреть апелляции шести российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпийский играх в Пхенчане. Обжаловать решение МОК пытались омская шорт-трекистка Татьяна Бородулина, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, а также прыгун с трамплина Дмитрий Васильев.

Отказ мотивировали отсутствием юрисдикции выездной панели суда для принятия таких решений, сообщает «Интерфакс».

Напомним, Бородулину не пустили на Олимпиаду-2018 из-за пропущенных больше 10 лет назад трех допинг-тестов.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 На вонь в городе омичи смогут жаловаться круглосуточно в Минприроды
Омских водолазов отправят в рискованное погружение на дно полыньи
Версии разнятся: коалиция США атаковала сирийских ополченцев
Госдеп заявил о намерении США «заново отстроить» отношения с РФ
Драка тигровой акулы и черепахи попала на видео
«На нефтяной игле»: почему Норвегия процветает, а Россия — нет
Дайвер раскрыл секрет «жутких звуков» со дна Красного моря
CBS: госдолг вырос на $544 млрд за время президентства Трампа
Журналисты поймали Собчак на слове
Жизнь после Сочи-2014
Олимпиада, которую Россия проиграет
Спорт
Пхенчхан-2018. День первый: победа, квалификация и скандалы Выделяем главные события первого соревновательного дня Олимпиады-2018
Авто
Зачем убирать снег с машины После каждого снегопада некоторые юные водители задаются вопросом: а нужно ли убирать снег с крыши?
Hi-Tech
Машина или искусственный человек: ростовский вуз создал «умного» робота Российские ученые представили миру нового робота. Утверждают, что он отличается «умом»
Кино
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери За последние полгода популярное трэвел-шоу теряет уже вторую путешественницу
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Как скрыть живот с помощью одежды: 8 способов (фото) Делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его
Дети
Беременные рассказали о своих странных пищевых желаниях Как показал опрос, будущие мамы вполне могут захотеть, к примеру, вареных яиц с хреном или грибов с чесноком и горчицей.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь