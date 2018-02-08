Омичке Бородулиной отказали в апелляции на отстранение от Олимпиады

Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) отказалась рассмотреть апелляции шести российских спортсменов, отстраненных от участия в Олимпийский играх в Пхенчане. Обжаловать решение МОК пытались омская шорт-трекистка Татьяна Бородулина, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, а также прыгун с трамплина Дмитрий Васильев.