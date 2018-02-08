Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа лучшая оскароносная актриса всех времен
Россияне не доходят до врачей из-за очередей и нехватки времени
Екатерина Климова похвасталась музыкальным талантом старшей дочери
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
Павла Волю высмеяли в Сети за «бабушкин» наряд
«Я одна кормилица в семье»Светлана Лобода — о славянских мелодиях, «ВИА Гре» и статусе гей-иконы
Красавца-сына Сенчуковой и Рыбина сравнили с Джонни Деппом
Собчак сказала, получится ли вернуть Крым Украине
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
Маликов объявил дочери Стефании, что она приемная – СМИ
На ОИ-2018 был первый случай дискриминации россиян
Павла Волю высмеяли в Сети за «бабушкин» наряд
Дженнифер Энистон показала свой дом стоимостью $20 млн
Виноград назвали полезным при депрессии
Россияне не доходят до врачей из-за очередей и нехватки времени
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
12«Синее кровавое суперлуние»
12В Нью-Йорке вручили Grammy-2018
23:20 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге в районе телебашни раздались взрывы

Жители Екатеринбурга, которые живут в районе телебашни обеспокоены — они делятся в социальных сетях друг с другом, что вечером 8 февраля там были слышны очень громкие взрывы, передает корреспондент Накануне.RU.

Источник: Nakanune.ru

Как сообщалось ранее, работы по демонтажу ведутся по 12 часов в сутки.

Замначальника управления общественных связей УГМК Нина Пелевина сообщила Накануне.RU, что беспокоиться не о чем.

«Все работы проходят в плановом режиме», — отметила Пелевина.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце января этого года у основания екатеринбургской телебашни рабочие начали обваливать фрагменты нижней обстройки планировавшегося ресторана.

Напомним, что ранее в холдинге УГМК подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте. Противники сноса продолжают настаивать, что объект по разным причинам необходимо сохранить.

Екатеринбургские депутаты не поддержали отмену сноса телебашни. Митинг за сохранение объекта пройдет в эту субботу, 10 февраля, у КРК «Уралец».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

В Воронеже похоронили Героя России Романа Филипова
Версии разнятся: коалиция США атаковала сирийских ополченцев
Госдеп заявил о намерении США «заново отстроить» отношения с РФ
Драка тигровой акулы и черепахи попала на видео
«На нефтяной игле»: почему Норвегия процветает, а Россия — нет
Дайвер раскрыл секрет «жутких звуков» со дна Красного моря
CBS: госдолг вырос на $544 млрд за время президентства Трампа
Журналисты поймали Собчак на слове
Олимпиада в Корее
Трансляции самых технологичных Игр
Спорт
Пхенчхан-2018. День первый: победа, квалификация и скандалы Выделяем главные события первого соревновательного дня Олимпиады-2018
Авто
Зачем убирать снег с машины После каждого снегопада некоторые юные водители задаются вопросом: а нужно ли убирать снег с крыши?
Hi-Tech
Машина или искусственный человек: ростовский вуз создал «умного» робота Российские ученые представили миру нового робота. Утверждают, что он отличается «умом»
Кино
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери За последние полгода популярное трэвел-шоу теряет уже вторую путешественницу
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Как скрыть живот с помощью одежды: 8 способов (фото) Делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его
Дети
Беременные рассказали о своих странных пищевых желаниях Как показал опрос, будущие мамы вполне могут захотеть, к примеру, вареных яиц с хреном или грибов с чесноком и горчицей.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь