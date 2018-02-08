В Екатеринбурге в районе телебашни раздались взрывы

Как сообщалось ранее, работы по демонтажу ведутся по 12 часов в сутки.
Замначальника управления общественных связей УГМК Нина Пелевина сообщила Накануне.RU, что беспокоиться не о чем.
«Все работы проходят в плановом режиме», — отметила Пелевина.
Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце января этого года у основания екатеринбургской телебашни рабочие начали обваливать фрагменты нижней обстройки планировавшегося ресторана.
Напомним, что ранее в холдинге УГМК подтвердили, что готовятся к сносу недостроенной телебашни, и рассказали, как будет выглядеть территория рядом с ледовой ареной на этом месте. Противники сноса продолжают настаивать, что объект по разным причинам необходимо сохранить.
Екатеринбургские депутаты не поддержали отмену сноса телебашни. Митинг за сохранение объекта пройдет в эту субботу, 10 февраля, у КРК «Уралец».
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