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22:09 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане за плохую работу уволили еще 8 руководящих сотрудников в медицине

В Пахтаабадском районном медицинском объединении Андижанской области за плохую работу были уволены 8 руководящих сотрудников.

Источник: Podrobno.uz

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Пахтаабадском районном медицинском объединении Андижанской области за плохую работу были уволены 8 руководящих сотрудников.

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В результате изучения деятельности данного медобъединения было выявлено, что некоторые должностные лица учреждения неудовлетворительно выполняли свои обязанности по оказанию населению медицинских услуг, проведению профилактических мероприятий, предотвращению инфекций в больницах.

В этой связи, были уволены начальник Пахтаабадского районного медобъединения К. Сайидумаров, его заместитель по лечебным делам К. Мамадалиев, координатор СВП районного медобъединения А. Мискинова, заведующая центральной многопрофильной поликлиникой Д. Дехканова, заведующий отделением экстренной медицинской помощи Т. Тажибаев, заведующий отделением хирургии М. Юнусов, заведующая отделением скорой помощи Н. Мамадалиева, заведующая отделением терапии М. Тешабаева.

Руководителям каждого медучреждения в области еще раз разъяснено, что медработник при выполнении своих профессиональных обязанностей должен чувствовать персональную ответственность, чтобы оправдать доверие народа и обеспечить интересы человека. Отныне каждый представитель сферы должен эффективно удовлетворять потребность граждан в качественных медицинских услугах.

Напомним, что на днях несколько руководящих сотрудников Ташкентской городской клинической больницы № 4 были уволены за грубость в отношении пациента.

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 В Узбекистане за плохую работу уволили еще 8 руководящих сотрудников в медицине
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