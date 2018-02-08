В Киеве пронумеруют все столбы

Как сообщается на официальном сайте Киевсовета, таким образом в столице планируется улучшить географическую ориентацию и повысить эффективность работы служб срочного вызова. За основу инициативы авторы взяли опыт Праги.

«В столице Чехии существует система нумерации уличных фонарей, которая, после ряда прецедентов создания новоназванных улиц, проспектов и бульваров, помогает сотрудникам служб, полицейским, таксистам точно и быстро идентифицировать нужную локацию. Каждый из столбов города промаркирован уникальным номером. В случае чрезвычайного события, когда результат решают секунды, диспетчеру той или иной службы сообщается номер ближайшей опоры. Полиция, скорая помощь, пожарные — все пользуются этой нумерацией», — рассказал автор проекта решения, депутат Киевсовета Александр Пабат.