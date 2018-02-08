Телебашню Екатеринбурга взрывают — очевидцы

В районе телевышки Екатеринбурга вечером, 8 февраля, были слышны хлопки. Прохожие, а также жители домов на прилегающих улицах, услышали взрывы и даже заметили падающие обломки. Вспышки и выброс бетонной пыли зафиксировала онлайн-камера. Трансляцию организовала радиостанция «Серебряный дождь».

Как уточняет портал Е1, звук взрывов, последствия которых видны на кадрах трансляции, были слышны после 19 часов — точнее в 19.18. Ударную волну почувствовали в стоящем поблизости БЦ «Саммит».