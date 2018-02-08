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22:55 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Телебашню Екатеринбурга взрывают — очевидцы

Демонтажные работы ускорились одновременно с появлением инициативы о спасении заброшенного объекта.

Источник: Аргументы и факты

В районе телевышки Екатеринбурга вечером, 8 февраля, были слышны хлопки. Прохожие, а также жители домов на прилегающих улицах, услышали взрывы и даже заметили падающие обломки. Вспышки и выброс бетонной пыли зафиксировала онлайн-камера. Трансляцию организовала радиостанция «Серебряный дождь».

Как уточняет портал Е1, звук взрывов, последствия которых видны на кадрах трансляции, были слышны после 19 часов — точнее в 19.18. Ударную волну почувствовали в стоящем поблизости БЦ «Саммит».

Во время загрузки произошла ошибка.

Работы по демонтажу заброшенного здания — так называют снос самого высокого на Урале сооружения в пресс-службе УГМК — начали проводиться интенсивнее почти одновременно с появлением инициативной группы политиков и архитекторов. На прошедшей в четверг, 8 февраля, пресс-конференции они заявили ряд требований. Общий их смысл сводился к недопустимости сноса. В качестве аргументов говорилось о том, что снос башни является уничтожением уникального объекта. Кроме того, территория, выделенная под новую ледовую арену, нарушит охранную зону имеющихся памятников архитектуры и Генеральный план развития Екатеринбурга.

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