Телебашню Екатеринбурга взрывают — очевидцы
Демонтажные работы ускорились одновременно с появлением инициативы о спасении заброшенного объекта.
Демонтажные работы ускорились одновременно с появлением инициативы о спасении заброшенного объекта.
В районе телевышки Екатеринбурга вечером, 8 февраля, были слышны хлопки. Прохожие, а также жители домов на прилегающих улицах, услышали взрывы и даже заметили падающие обломки. Вспышки и выброс бетонной пыли зафиксировала
Как уточняет портал Е1, звук взрывов, последствия которых видны на кадрах трансляции, были слышны после 19 часов — точнее в 19.18. Ударную волну почувствовали в стоящем поблизости БЦ «Саммит».
Работы по демонтажу заброшенного здания — так называют снос самого высокого на Урале сооружения в
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