80 тысяч цветов вырастили к весенним праздникам в Иркутске
Распустились тюльпаны, нарциссы, крокусы и гиацинты.
Распустились тюльпаны, нарциссы, крокусы и гиацинты.
Приближается романтичный праздник — День всех влюбленных. Без цветов в такой день не обойтись, поэтому агрономы иркутского предприятия «Горзеленхоз» подготовились заранее. Специально к этому событию специалисты вырастили нарциссы, крокусы и гиацинты — более двух тысяч душистых цветов скоро появятся в павильонах Иркутска. Будет, из чего выбрать, и к 8 марта — уже в теплицах уже распускаются яркие тюльпаны.
— Всего к весенним праздникам агрономы города вырастили более 80 тысяч цветов, — сообщает
Чтобы порадовать близких, праздника дожидаться не обязательно — в магазинах Иркутска сейчас продается около 150 видов цветов на любой вкус — традиционных, комнатных и даже экзотических.
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