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11:19 (мск), источник: Комсомольская правда

80 тысяч цветов вырастили к весенним праздникам в Иркутске

Распустились тюльпаны, нарциссы, крокусы и гиацинты.

Источник: Комсомольская правда

Приближается романтичный праздник — День всех влюбленных. Без цветов в такой день не обойтись, поэтому агрономы иркутского предприятия «Горзеленхоз» подготовились заранее. Специально к этому событию специалисты вырастили нарциссы, крокусы и гиацинты — более двух тысяч душистых цветов скоро появятся в павильонах Иркутска. Будет, из чего выбрать, и к 8 марта — уже в теплицах уже распускаются яркие тюльпаны.

— Всего к весенним праздникам агрономы города вырастили более 80 тысяч цветов, — сообщает пресс-служба администрации Иркутска. — Также флористы предприятия для всех желающих проводят мастер-классы по составлению букетов из тюльпанов.

Чтобы порадовать близких, праздника дожидаться не обязательно — в магазинах Иркутска сейчас продается около 150 видов цветов на любой вкус — традиционных, комнатных и даже экзотических.

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