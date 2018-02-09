80 тысяч цветов вырастили к весенним праздникам в Иркутске

Приближается романтичный праздник — День всех влюбленных. Без цветов в такой день не обойтись, поэтому агрономы иркутского предприятия «Горзеленхоз» подготовились заранее. Специально к этому событию специалисты вырастили нарциссы, крокусы и гиацинты — более двух тысяч душистых цветов скоро появятся в павильонах Иркутска. Будет, из чего выбрать, и к 8 марта — уже в теплицах уже распускаются яркие тюльпаны.