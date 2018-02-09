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11:21 (мск), источник: Газета.Ру

Каскадеры прокомментировали аварию на съемках «Убить Билла»

Голливудские профессиональные каскадеры дали оценку автомобильной аварии, в которую попала актриса Ума Турман на съемках второй части дилогии известного американского режиссера Квентина Тарантино «Убить Билла». По словам экспертов, она могла лишиться головы.

Источник: AP 2018

На прошлой неделе издание The New York Times выпустило интервью с Умой Турман — в нем актриса, помимо всего прочего, рассказала об инциденте, который произошел на съемках картины «Убить Билла: Фильм 2». Постановщик ленты Квентин Тарантино убедил ее самостоятельно сесть за руль машины для съемки сцены езды по лесной дороге, заверив, что отрезок ровный, машина в полном порядке — и беспокоиться не о чем.

Как вскоре рассказал сам кинематографист, он лично проверял этот участок, чтобы убедиться в этом, однако в какой-то момент было решено поменять местами пункты отправления и назначения, так что Турман нужно было проехать тот же отрезок, но в обратном направлении.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате, по словам Тарантино, на пути образовался небольшой поворот, на котором актрису занесло и она врезалась в пальму.

«Колесо впилось мне в живот, мои ноги были зажаты, я чувствовала жуткую боль и думала: “Боже, я никогда не смогу больше ходить”», — рассказывала она в интервью.

Я вернулась из больницы в шейном корсете, с сильно поврежденными коленями, с головой, замотанной бинтами и похожей из-за этого на яйцо, с сотрясением мозга.
Ума Турман

Турман в течение 15 лет пыталась добиться от студии Miramax и ее главы продюсера Харви Вайнштейна того, чтобы получить запись этого дубля, однако все время получала отказ. Недавно Турман обратилась за помощью к Тарантино, который нашел эту пленку и передал Уме, — впервые ролик был опубликован в материале The New York Times. Звезда «Криминального чтива» и «Убить Билла» сообщила, что гордится режиссером, который спустя столько лет решил поступить правильно и помочь ей в получении записи аварии.

На этих кадрах видно, что в момент аварии голову актрисы отбросило назад, так как в машине не было подголовников и ремней безопасности. Ряд голливудских каскадеров после просмотра ролика вынесли свои оценки произошедшего на съемочной площадке.

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«Ситуация в том виде, в котором она была описана, выглядит как трюк (Тарантино рассказывал, что никому из съемочной группы не приходило в голову классифировать это как трюк. — “Газеты.Ru”) и является прямым нарушением техники безопасности», — цитирует The Hollywood Reporter представителя Гильдии киноактеров США и Американской федерации актеров телевидения и радио (SAG-AFTRA) — Турман является членом этой организации.

«Для обеспечения корректной и безопасной работы только каскадеры-профессионалы должны выполнять трюки, причем исключительно под руководством постановщика», — добавил представитель SAG-AFTRA.

Издание отмечает, что SAG-AFTRA не может беспрерывно мониторить все происходящее даже в США, не говоря уже о всем мире, поэтому при попадании в подобные ситуации актерам стоит обращаться в организацию по горячей телефонной линии.

Каскадер и постановщик трюков с многолетним стажем Энди Армстронг отмечает, что все могло закончится гораздо хуже.

Случившееся — ужасно. Она могла умереть в результате отсечения головы. Это была безответственность высочайшего уровня.
Энди Армстронг
Каскадер и постановщик трюков с многолетним стажем

За безопасность Турман на съемочной площадке отвечали продюсеры, Тарантино и постановщик трюков Кит Адамс.

Лоуренс Бендер, продюсировавший «Убить Билла» и напрямую обвиненный актрисой, выразил глубокие сожаления в связи с тем, какую физическую и эмоциональную боль она испытала в течение всех лет посте инцидента. Он добавил, что для него важна безопасность профессионалов, работающих на проектах, которые он продюсирует, и он никогда ничего не скрывал ни от Турман, ни от кого-либо еще.

Кроме этого, отмечает THR, ответственность за безопасность на съемках несет и первый помощник режиссера, однако только в случае с фильмами, который снимаются под юрисдикцией Гильдии режиссеров Америки.

На момент производства «Убить Билла» Тарантино еще не был членом Гильдии.

Так как съемки происходили в Мексике, юридически ни одна организация не могла обеспечивать безопасность на площадке.

Как сообщил Армстронг, Адамс мог бы вмешаться в происходящее, однако в тот день ему сказали, что его присутствие на площадке не обязательно, и он остался в отеле. Также Армстронг назвал абсурдным заявление Тарантино о том, что поворот возник только при изменении вектора движения автомобиля.

По словам другой профессиональной каскадерши Мелиссы Стаббс, Турман вообще не обязана была сама отказываться и настаивать на своем решении. «Вот почему вам нужны опытные постановщики трюков», — заключила она.

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